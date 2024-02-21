Малюська объяснил, почему Кабмин хочет отложить переаттестацию БЭБ: плохой рынок труда
Ведущие бизнес-ассоциации Украины синхронно выступили против принятия правительственного законопроекта №10439 о реформировании Бюро экономической безопасности и поддержали альтернативный №10439-2 авторства группы депутатов во главе с Ярославом Железняком. Министр юстиции Денис Малюська в ответ попросил не затягивать реформу "в поиске между хорошим и еще лучшим".
Претензии к правительственному проекту во многом связаны с тем, что он откладывает переаттестацию работников БЭБ на период через год после войны и предоставляет Кабинету министров, а не Верховной Раде, право формировать правила переаттестации.
Центр противодействия коррупции заявил, что из-за таких положений "бизнес должен будет терпеть набеги татаровского БЭБ фактически неопределенное время".
По словам Малюськи, переаттестацию решили отложить из-за сложной ситуации на рынке труда.
"У нас много внутренних дискуссий по переаттестации уже сейчас. Аргументы "против" перевесили, поскольку сейчас просто не существует достаточно нетрудоустроенных квалифицированных и порядочных людей, которые могли бы заменить сотрудников БЭБ так, чтобы работа улучшилась. Проблемы с кадрами испытывают все и в частном, и в публичном секторе. Перспективы будут намного лучше, когда наши воины вернутся с войны – нетрудоустроенных, патриотичных, честных и настроенных на реформы будет больше на порядок. ИМХО [по моему скромному мнению], будет самое время для переаттестации повсюду, не только в БЭБ", – написал министр в Facebook.
Переаттестация руководства БЭБ, по замыслу правительства, должна пройти немедленно. При отборе нового руководителя БЭБ решающим голосом будут представители международных организаций.
"Нормальный (не криворукий) новый руководитель сможет легко зачистить БЭБ от плохих кадров (если таковые там еще останутся). Инструментов для этого – множество. Особенно во время войны. Возможностей завести новую команду (если такая команда будет существовать) – и сейчас множество. В БЭБ работает только четвертая часть от необходимого кадрового состава. Тысячи честных детективов, если вы существуете, готовьтесь прийти на работу, вакантных мест даже уже сейчас – множество", — написал Малюська.
Министр добавил, что правительство готово к предложениям депутатов по усовершенствованию законопроекта.
"Для этого и было придумано второе чтение в регламенте", – написал он.
- В феврале 2023 года налоговый комитет Верховной Рады признал работу БЭБ неудовлетворительной.
- В апреле 2023 года Кабмин уволил директора Бюро экономической безопасности Вадима Мельника по собственному желанию. Обязанности директора выполняет один из заместителей – Андрей Пащук.