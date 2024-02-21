Малюська объяснил, почему Кабмин хочет отложить переаттестацию БЭБ: плохой рынок труда

Бизнес-ассоциации синхронно выступили против правительственного законопроекта о реформировании БЭБ. Министр юстиции считает, что они не правы

Фото: Министерство юстиции

Ведущие бизнес-ассоциации Украины синхронно выступили против принятия правительственного законопроекта №10439 о реформировании Бюро экономической безопасности и поддержали альтернативный №10439-2 авторства группы депутатов во главе с Ярославом Железняком. Министр юстиции Денис Малюська в ответ попросил не затягивать реформу "в поиске между хорошим и еще лучшим".

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Малюська уверен, что правительственный законопроект не противоречит требованиям международных партнеров Украины, как это пытаются подать критики.



Претензии к правительственному проекту во многом связаны с тем, что он откладывает переаттестацию работников БЭБ на период через год после войны и предоставляет Кабинету министров, а не Верховной Раде, право формировать правила переаттестации.

Центр противодействия коррупции заявил, что из-за таких положений "бизнес должен будет терпеть набеги татаровского БЭБ фактически неопределенное время".

По словам Малюськи, переаттестацию решили отложить из-за сложной ситуации на рынке труда.

"У нас много внутренних дискуссий по переаттестации уже сейчас. Аргументы "против" перевесили, поскольку сейчас просто не существует достаточно нетрудоустроенных квалифицированных и порядочных людей, которые могли бы заменить сотрудников БЭБ так, чтобы работа улучшилась. Проблемы с кадрами испытывают все и в частном, и в публичном секторе. Перспективы будут намного лучше, когда наши воины вернутся с войны – нетрудоустроенных, патриотичных, честных и настроенных на реформы будет больше на порядок. ИМХО [по моему скромному мнению], будет самое время для переаттестации повсюду, не только в БЭБ", – написал министр в Facebook.

Переаттестация руководства БЭБ, по замыслу правительства, должна пройти немедленно. При отборе нового руководителя БЭБ решающим голосом будут представители международных организаций.

"Нормальный (не криворукий) новый руководитель сможет легко зачистить БЭБ от плохих кадров (если таковые там еще останутся). Инструментов для этого – множество. Особенно во время войны. Возможностей завести новую команду (если такая команда будет существовать) – и сейчас множество. В БЭБ работает только четвертая часть от необходимого кадрового состава. Тысячи честных детективов, если вы существуете, готовьтесь прийти на работу, вакантных мест даже уже сейчас – множество", — написал Малюська.

Министр добавил, что правительство готово к предложениям депутатов по усовершенствованию законопроекта.

"Для этого и было придумано второе чтение в регламенте", – написал он.

Принятие закона о перезапуске БЭБ – один из маяков Международного валютного фонда . Его нужно выполнить до конца июня 2024 года. Реорганизация БЭБ должна предусматривать пересмотр правовой основы Бюро, введение прозрачных процессов отбора персонала и руководства на конкурсной основе, аттестацию персонала и введение контрактной системы для работников. После реформы БЭБ, которое создали в 2021 году вместо налоговой милиции, должно отойти в подчинение Министерства финансов.