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В Верховной Раде признали неудовлетворительной работу БЭБ. Будет перезагрузка

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 14:48
В Верховной Раде признали неудовлетворительной работу БЭБ. Будет перезагрузка - Фото
Фото: БЭБ/telegram

Комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике признал работу Бюро экономической безопасности (БЭБ) неудовлетворительной. Об этом сообщила член парламентского комитета Ольга Василевская-Смаглюк

Это первый шаг к перезагрузке БЭБ. Далее ожидается проведение нового конкурса на руководящие должности бюро с участием конкурсной комиссии международных экспертов, добавила Василевская-Смаглюк. 

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Также планируется полная переаттестация всех сотрудников БЭБ с равным правом доступа желающих, а не "только приближенных людей Мельника", написала член комитета в соцсетях. 

По словам другого члена комитета ВР по финансам Ярослава Железняка, комитет своим решением рекомендует правительству затребовать от директора БЭБ отчет о работе за 2021 год, принять соответствующие кадровые мероприятия с целью перезагрузки работы БЭБ и внести соответствующие изменения в ряд законодательных актов. 

Срок выполнения рекомендаций – до 1 апреля 2023 года, уточнил Железняк.   

Депутаты уже давно выражают недовольство работой БЭБ. 

В октябре руководителя бюро Вадима Мельника вызвали для отчета перед депутатами. Слушая отчет, глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев заявил о провале реформы налоговой милиции с созданием БЭБ. 

По его словам, Бюро провалилось в основных вопросах, которыми занималась налоговая милиция, и не состоялось как аналитический орган. 

На следующий день после отчета Мельника пресс-служба заявила, что следствием работы бюро стал арест активов физических лиц и компаний из России и Беларуси на сумму 44 млрд грн. 

Тем не менее в конце декабря прошлого года в парламенте заявили о создании временной следственной комиссии для оценки эффективности БЭБ. 

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Роман Бриль
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налоговая полиция комитет ВР перезагрузка БЭБ
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