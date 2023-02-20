В Верховной Раде признали неудовлетворительной работу БЭБ. Будет перезагрузка

Комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике признал работу Бюро экономической безопасности (БЭБ) неудовлетворительной. Об этом сообщила член парламентского комитета Ольга Василевская-Смаглюк.

Это первый шаг к перезагрузке БЭБ. Далее ожидается проведение нового конкурса на руководящие должности бюро с участием конкурсной комиссии международных экспертов, добавила Василевская-Смаглюк.

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Также планируется полная переаттестация всех сотрудников БЭБ с равным правом доступа желающих, а не "только приближенных людей Мельника", написала член комитета в соцсетях.

По словам другого члена комитета ВР по финансам Ярослава Железняка, комитет своим решением рекомендует правительству затребовать от директора БЭБ отчет о работе за 2021 год, принять соответствующие кадровые мероприятия с целью перезагрузки работы БЭБ и внести соответствующие изменения в ряд законодательных актов.

Срок выполнения рекомендаций – до 1 апреля 2023 года, уточнил Железняк.

Депутаты уже давно выражают недовольство работой БЭБ.

В октябре руководителя бюро Вадима Мельника вызвали для отчета перед депутатами. Слушая отчет, глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев заявил о провале реформы налоговой милиции с созданием БЭБ.

По его словам, Бюро провалилось в основных вопросах, которыми занималась налоговая милиция, и не состоялось как аналитический орган.

На следующий день после отчета Мельника пресс-служба заявила, что следствием работы бюро стал арест активов физических лиц и компаний из России и Беларуси на сумму 44 млрд грн.

Тем не менее в конце декабря прошлого года в парламенте заявили о создании временной следственной комиссии для оценки эффективности БЭБ.

4 октября 2022 года в Раде назвали БЭБ провалом. Бюро в ответ заявило об аресте 44 млрд грн активов РФ.

4 января 2023 года СБУ задержала детектива БЭБ за "крышевание" подпольного сбыта электронных сигарет.

10 февраля начальника киевского БЭБ отстранили от обязанностей: его подчиненный попался на взятке.

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Роман Бриль

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