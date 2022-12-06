В Раде недовольны Бюро экономической безопасности: готовится следственная комиссия

Трое руководителей финансового комитета Верховной Рады – Даниил Гетманцев, Ярослав Железняк и Ольга Василевская-Смаглюк – предложили парламенту создать временную следственную комиссию для оценки эффективности Бюро экономической безопасности. Соответствующий проект постановления №8264 они зарегистрировали во вторник, 6 декабря.

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Целью создания ВСК должна стать проверка и оценка эффективности деятельности созданного год назад органа, а также расследование фактов возможного бездействия и нарушения законодательства его должностными лицами.

Депутаты уже давно выражают недовольство работой БЭБ.

В октябре руководителя бюро Вадима Мельника вызвали для отчета перед депутатами. Слушая отчет, Гетманцев заявил о провале реформы налоговой милиции с созданием БЭБ.

По его словам, Бюро провалилось в основных вопросах, которыми занималась налоговая милиция, и не состоялось как аналитический орган, которым его создавали.

Бюро экономической безопасности начало работу осенью 2021 года.

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Андрій Водяний

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