UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Раде недовольны Бюро экономической безопасности: готовится следственная комиссия

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 13:47
В Раде недовольны Бюро экономической безопасности: готовится следственная комиссия - Фото
Фото: пресс-служба Верховной Рады

Трое руководителей финансового комитета Верховной Рады – Даниил Гетманцев, Ярослав Железняк и Ольга Василевская-Смаглюк – предложили парламенту создать временную следственную комиссию для оценки эффективности Бюро экономической безопасности. Соответствующий проект постановления №8264 они зарегистрировали во вторник, 6 декабря.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Целью создания ВСК должна стать проверка и оценка эффективности деятельности созданного год назад органа, а также расследование фактов возможного бездействия и нарушения законодательства его должностными лицами.

Депутаты уже давно выражают недовольство работой БЭБ.

В октябре руководителя бюро Вадима Мельника вызвали для отчета перед депутатами. Слушая отчет, Гетманцев заявил о провале реформы налоговой милиции с созданием БЭБ.

По его словам, Бюро провалилось в основных вопросах, которыми занималась налоговая милиция, и не состоялось как аналитический орган, которым его создавали.

Читайте также: Были те, кто перед войной вывел из Украины 90% своих активов. Интервью с директором БЭБ Вадим Мельник

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада временная следственная комиссия БЭБ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 