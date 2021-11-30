Мельник раскрывает карты. К кому первому придет Бюро экономической безопасности

В Украине заработал БЭБ. "Кошмаренье бизнеса должно остаться в прошлом" (но это не точно. – Ред.). Что еще рассказал глава БЭБ Вадим Мельник?

29 ноября глава Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадим Мельник дал первую пресс-конференцию после официального запуска этого органа. LIGA.net выбрала самое важное из объяснений главы БЭБ – каких изменений ждать бизнесу?

24 ноября Кабинет министров издал распоряжение №1493-р об официальном начале работы Бюро экономической безопасности (БЭБ). 26 ноября Кабмин выделил для БЭБ здание – которое до этого принадлежало Государственной налоговой службе. Возглавил бюро тоже не чуждый этой отрасли человек – Вадим Мельник, бывший глава ГФС.

Чем БЭБ отличается от ГФС, налоговой, СБУ и Нацполиции?

Бюро экономической безопасности – новый орган исполнительной власти, который должен останавливать уголовные проявления в области экономики. Ранее такие правоохранительные функции были как у Налоговой милиции, так и у экономических подразделений СБУ и Министерства внутренних дел, в частности, Нацполиции. И те "охотно" ими пользовались. Согласно данным парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в 2019 году в Украине ежедневно производилось 183 ареста имущественных объектов и 200 обысков. В результате за год произошло 67 000 арестов имущественных объектов и 70 000 обысков.

Главное отличие БЭБ – это не силовой, а аналитический орган, который должен выявлять системные преступления, работая с базами данных, а не оперативно-розыскными мероприятиями или проведением обысков в офисах бизнеса. Работу ведомства будет координировать Минфин.

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Создание этого органа обещал в своей предвыборной программе президент Украины Владимир Зеленский. Также оно предусмотрено частью международных обязательств Украины: это одно из требований Меморандума с МВФ и Европейским Союзом. Однако в меморандуме, подписанном Украиной и Международным валютным фондом по результатам пересмотра программы stand-by в ноябре, создание БЭБ оценивают неоднозначно – из-за "риска неконтролируемого притока старых кадров в новое учреждение", пишет НВ.

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Что теперь будет с другими карательными органами?

24 ноября вступил в силу законопроект №3959-1, который сделал БЭБ субъектом, расследующим уголовные производства. Функции Налоговой милиции (уже ликвидированной) переходят к Бюро экономической безопасности. Также БЭБ забирает себе функции расследования экономических преступлений, которые были у СБУ, Нацполиции, ГБР.

Эти функции не будут дублироваться. В случае нарушения законодательства бизнес будет контактировать только с Бюро экономической безопасности.

Кто в штате и какие зарплаты?

БЭБ создали за рекордные 10 месяцев с момента принятия законопроекта №1150-IX. Для сравнения, на запуск НАБУ понадобилось 13 месяцев, ГБР – 36 месяцев.

16 июня был объявлен конкурс на должность директора БЭБ. Его выиграл бывший глава ГФС Вадим Мельник – 20 августа его назначили главой БЭБ. Совет общественного контроля над БЭБ сформирован 12 сентября.

На 24 ноября штат нового органа (центральный аппарат) уже укомплектован на 30% – набрали 214 работников. Из них 18-19% – бывшие сотрудники ГФС, сообщил Мельник, добавив, что, по его убеждению, в составе БЭБ может работать не более 30% личного состава ГФС.

Конкурсы проводились через процедуру Национального агентства Украины по государственной службе. Был ажиотаж, говорит Мельник: в частности, на 26 админдолжностей подали более 4000 заявок – 153 человека на 1 место. Конкурс на одно из 78 мест на должность аналитика или детектива – 13 человек.

Важный разговор Глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник дал первое интервью. Чего ждать бизнесу

При этом минимальный оклад на админдолжностях стартует от 25 700 грн, с надбавками – 32-35 000 грн. У аналитиков и детективов будут примерно одинаковые финансовые условия: должностной оклад аттестованных сотрудников (в погонах) – стартует от 42 000 грн, а в среднем с надбавками будет на уровне 60 000-65 000 грн.

Через полторы-две недели бюро рассчитывает изменить методику проведения будущих конкурсов – по собственной разработке. По новым условиям предусмотрен тест на общие знания законодательства, а также будет тест на проверку специальных знаний отдельно для аналитика и детектива. Также в программе психологические опросы – для определения уровней IQ, мотивации и добродетели. В ближайшие две недели объявят конкурсы для руководителей 23 территориальных подразделений.

Уже набранные сотрудники на протяжении шести месяцев работают в условиях испытательного срока – затем пройдут спецпроверку. За это время система БЭБ должна быть подключена ко всем базам данных и стабильно работать, штат будет укомплектован на 70%, планирует глава бюро.

Когда БЭБ получит доступ к уголовным производствам?

26 ноября Кабмин выделил для БЭБ здание – бывшее помещение Государственной налоговой службы по улице Шолуденко, 31. Оно уже оборудовано под функции БЭБ: есть категоризированные помещения, комнаты для детективов и аналитиков, а также для хранения оружия.

"Это позволило сэкономить полмиллиарда бюджетных средств на обустройство и начать полноценную работу с первых дней запуска", – пояснил глава БЭБ.

Это в свою очередь позволило начать авторизацию детективов в системе Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР), рассказывает Мельник, и получить от Генпрокуратуры доступ к уголовным производствам (выдает их на флешках только авторизованным детективам БЭБ).

Уголовные производства ГФС после ее ликвидации бюро заберет сразу после того, как процедуру передачи определит прокуратура. Мельник рассчитывает, что это произойдет в ближайшие недели. Также в течение двух месяцев своими делами с экономической составляющей с БЭБ должны поделиться Нацполиция и СБУ.

В "кратчайшие сроки" в БЭБ рассчитывают получить доступ к аккумулированным базам данных, вроде "Трембиты" от Минцифры и "Соты" СНБО.

Кому приготовиться первыми?

"Будем требовать передать нам прежде всего те дела, имеющие большое значение для экономики и где больше всего нарушений", – сообщил Мельник. В частности, это бюджетная, налоговая, таможенная, денежно-кредитная и инвестиционная сферы.

Прежде всего речь идет о компенсации НДС, в частности, из-за так называемых "скруток" (уменьшение налогового обязательства по уплате НДС, начисленного с продажи бизнесом одного товара, благодаря налоговому кредиту, полученному при покупке другого. – LIGA.net), уточнил он:

"На некоторых примерах расследования КГГА тоже есть "скрутки". Если где-то на базе лежит труба, на ее легализацию используют государственные деньги. Также в фокусе будут потери на таможне, подакцизные отрасли, государственные крупные монополии. Укрзализныця будет одним из первых кейсов".

Что именно изменится для бизнеса?

Процедура внесения заявления об экономических нарушениях со стороны бизнеса почти не изменилась: детектив может внести сведения об этом, прокуратура – открыть производство в ЕРДР. Производство будет формулироваться не по заявлению детективов, а по собственно выявленным детективами преступлениям из материалов, уточняет председатель БЭБ:

"Но детектив, внеся заявление, не прибегает сразу к "активным" следственным действиям, пока эту информацию не отработает аналитик (примерно 2-3 дня)". Последний не будет давать указания следователям, но будет направлять их внимание на более опасные участки, которые удалось установить". Подобные заявления также можно будет объединить в один кейс, добавил он.

"К бизнесу вообще можно не приходить, но надо делать такие условия, чтобы схем не было", – говорит председатель БЭБ. Так что совсем не трогать бизнес – не получится, потому что существует статья 212 УКУ об уклонении от уплаты налогов. В течение года он рассчитывает, что все экономические производства будут вноситься в ЕРДР исключительно с аналитическими выводами. Также в ближайшие месяцы в БЭБ обещают запустить офис эффективного взаимодействия с бизнесом.

Сколько денег предусмотрено на реформу?

В августе в проекте бюджета на 2022 год на деятельность БЭБ запланировано около 600 млн грн, рассказал Мельник. При этом только для формирования 30% состава в региональных подразделениях понадобится 900 млн грн в год только для обеспечения зарплаты.

Мельник подал бюджетный запрос на 5 млрд грн, но его отклонили: "Ко второму чтению бюджета депутаты внесли правку о выделении на работу бюро еще 1,6 млрд грн – если проголосуют с ней, у БЭБ будет бюджет 2,2 млрд в год".

Уляна Букатюк

корреспондент LIGA.net, раздел Бизнес

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