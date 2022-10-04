В Раде назвали БЭБ провалом. Бюро в ответ заявило об аресте 44 млрд грн активов РФ

С начала полномасштабной войны Бюро экономической безопасности инициировало арест активов физических лиц и компаний из России и Беларуси на сумму 44 млрд грн. В основном это вагоны и товары, которые в них находятся, а также ценные бумаги, связанные с владельцами Альфа-банка.

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Об этом БЭБ сообщило после того, как его деятельность накануне жестко раскритиковали на совместном заседании налогового и правоохранительного комитетов Верховной Рады.

Среди самых значимых арестованных активов БЭБ называет:

- вагоны и товары в вагонах стоимостью около 19 млрд грн,

– активы финансового учреждения на сумму 12,8 млрд грн,

– активы сети АЗС ориентировочной стоимостью 2 млрд грн,

– несколько торговых центров стоимостью 1,3 млрд грн и другие.

В Бюро заявили, что имущество ориентировочной стоимостью 1 млрд грн передано в АРМА, из них 238 млн грн реализованы в доход государства.

3 октября руководителя Бюро Вадима Мельника вызвали для отчета сразу два комитета Верховной Рады из-за неудовлетворительной, по мнению нардепов, работы БЭБ.

Глава налогового комитета ВРУ Даниил Гетьманцев заявил, что реформа налоговой милиции, в результате которой была создана БЭБ, провалилась.

"Мы видим все признаки провала той реформы, которая была начата нами в прошлом году... Мы не можем сделать вывод, почему возник провал. Это вопрос кадров, которые руководят этим органом? Или же это провал относительно того, что мы вообще создали этот орган, а не должны были этого делать, и лучше реформировали бы существующие тогда правоохранительные органы в экономической сфере", – заявил Гетманцев на заседании.

По его словам, Бюро провалилось по основным вопросам, которыми занималась налоговая милиция, и не состоялось как аналитический орган, каким его создавали.

Бюро экономической безопасности начало работу осенью 2021 года.

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Андрій Водяний

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