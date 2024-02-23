Рада провалила голосование по правительственному законопроекту о перезапуске БЭБ

Для принятия законопроекта в первом чтении не хватило четыре голоса

Фото: пресс-служба Офиса президента

Депутаты Верховной Рады не поддержали в первом чтении правительственный законопроект №10439 о перезапуске Бюро экономической безопасности (БЭБ). "За" проголосовали 222 депутата при необходимых 226, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Против принятия правительственного законопроекта выступали ведущие бизнес-ассоциации Украины и послы G7.

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После реакции послов G7 Кабинет министров изменил свою позицию по переаттестации работников Бюро экономической безопасности.

Как заявлял накануне министр юстиции Денис Малюська, правительственный законопроект будет доработан ко второму чтению для того, чтобы полностью выполнить рекомендации международных партнеров.

Ранее Кабинет министров хотел провести переаттестацию БЭБ после окончания войны.

Принятие закона о перезапуске БЭБ – один из маяков Международного валютного фонда. Его следует выполнить до конца июня 2024 года. Реорганизация БЭБ должна предусматривать пересмотр правовой основы Бюро, введение прозрачных процессов отбора персонала и руководства на конкурсной основе, аттестацию персонала и введение контрактной системы для работников.

После реформы БЭБ, созданного в 2021 году вместо налоговой милиции, должно отойти в подчинение министерства финансов.

В феврале 2023 года налоговый комитет Верховной Рады признал работу БЭБ неудовлетворительной.

В апреле 2023 года Кабмин уволил директора Бюро экономической безопасности Вадима Мельника по собственному желанию. Обязанности директора выполняет один из заместителей – Андрей Пащук.

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