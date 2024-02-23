Кабмин после заявления послов G7 изменил позицию по переаттестации БЭБ
Кабинет министров изменил свою позицию по переаттестации работников Бюро экономической безопасности. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, она состоится в течение года после назначения нового директора БЭБ.
Ранее Кабинет министров хотел провести переаттестацию БЭБ после окончания войны, но послы G7 предостерегли украинскую власть от такого шага.
Эти изменения планируют прописать при подготовке законопроекта №10439 ко второму чтению.
Он сказал, что правительство продолжает настаивать на своем законопроекте, а не депутатском №10439-2, потому что "переговоры с международниками мы ведем исключительно по текстам, которые контролируем".
К тому же, указал министр, депутатский законопроект тоже нужно дорабатывать.
"Отдельно обращаюсь к общественным активистам: мы с вами это уже проходили по куче антикоррупционных законопроектов, всегда позиция "доделать ко второму чтению" была приемлемой с учетом реалий политического процесса в Украине и сложности коммуникаций со многими партнерами. Сейчас что-то принципиально изменилось? С каких пор истерики стали эффективным инструментом?" – написал Малюська.
- В феврале 2023 года налоговый комитет Верховной Рады признал работу БЭБ неудовлетворительной.
- В апреле 2023 года Кабмин уволил директора Бюро экономической безопасности Вадима Мельника по собственному желанию. Обязанности директора выполняет один из заместителей – Андрей Пащук.