Кабмин после заявления послов G7 изменил позицию по переаттестации БЭБ

Фото: Министерство юстиции

Кабинет министров изменил свою позицию по переаттестации работников Бюро экономической безопасности. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, она состоится в течение года после назначения нового директора БЭБ.

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"Вчера [22 февраля] провели интенсивные дискуссии с Международным валютным фондом, послами стран-членов G7, представителями бизнес-ассоциаций. Договорились, что правительственный законопроект будет доработан ко второму чтению для того, чтобы полностью выполнить рекомендации наших международных партнеров (включая переаттестацию сотрудников БЭБ в течение года после назначения директора БЭБ, а также урегулирование процедуры такой переаттестации на уровне закона)", — написал Малюська в Facebook.

Ранее Кабинет министров хотел провести переаттестацию БЭБ после окончания войны, но послы G7 предостерегли украинскую власть от такого шага.

Эти изменения планируют прописать при подготовке законопроекта №10439 ко второму чтению.

Он сказал, что правительство продолжает настаивать на своем законопроекте, а не депутатском №10439-2, потому что "переговоры с международниками мы ведем исключительно по текстам, которые контролируем".

К тому же, указал министр, депутатский законопроект тоже нужно дорабатывать.

"Отдельно обращаюсь к общественным активистам: мы с вами это уже проходили по куче антикоррупционных законопроектов, всегда позиция "доделать ко второму чтению" была приемлемой с учетом реалий политического процесса в Украине и сложности коммуникаций со многими партнерами. Сейчас что-то принципиально изменилось? С каких пор истерики стали эффективным инструментом?" – написал Малюська.

Принятие закона о перезапуске БЭБ – один из маяков Международного валютного фонда . Его нужно выполнить до конца июня 2024 года. Реорганизация БЭБ должна предусматривать пересмотр правовой основы Бюро, введение прозрачных процессов отбора персонала и руководства на конкурсной основе, аттестацию персонала и введение контрактной системы для работников. После реформы БЭБ, которое создали в 2021 году вместо налоговой милиции, должно отойти в подчинение Министерства финансов.