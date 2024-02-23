Кабмін після заяви послів G7 змінив позицію щодо переатестації БЕБ

Міністр юстиції пообіцяв, що урядовий законопроєкт №10439 про БЕБ суттєво перепишуть до другого читання

Фото: Міністерство юстиції

Кабінет міністрів змінив свою позицію щодо переатестації працівників Бюро економічної безпеки. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, вона відбудеться протягом року після призначення нового директора БЕБ.

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"Вчора [22 лютого] провели інтенсивні дискусії з Міжнародним валютним фондом, послами країн-членів G7, представниками бізнес-асоціацій. Домовились, що урядовий законопроєкт буде доопрацьовано до другого читання з тим, щоб повністю виконати рекомендації наших міжнародних партнерів (включаючи переатестацію співробітників БЕБ протягом року після призначення директора БЕБ, а також врегулювання процедури такої переатестації на рівні закону)", – написав Малюська у Facebook.

Раніше Кабінет міністрів хотів провести переатестацію БЕБ після закінчення війни, але посли G7 застерегли українську владу від такого кроку.

Ці зміни планують прописати під час підготовки законопроєкту №10439 до другого читання.

Він сказав, що уряд продовжує наполягати на своєму законопроєкті, а не депутатському №10439-2, бо "перемовини з міжнародниками ми ведемо виключно по текстах, які контролюємо".

До того ж, вказав міністр, депутатський законопроєкт також потрібно допрацьовувати.

"Окремо звертаюсь до громадських активістів: ми з вами це вже проходили по купі антикорупційних законопроєктів, завжди позиція "доробити до другого читання" була прийнятною з огляду на реалії політичного процесу в Україні та складність комунікацій з багатьма партнерами. Зараз щось принципово змінилось? Відколи істерики стали ефективним інструментом?" – написав Малюська.

Ухвалення закону про перезапуск БЕБ – один із маяків Міжнародного валютного фонду . Його потрібно виконати до кінця червня 2024 року. Реорганізація БЕБ має передбачати перегляд правової основи Бюро, запровадження прозорих процесів добору персоналу та керівництва на конкурсній основі, атестацію персоналу та запровадження контрактної системи для працівників. Після реформи БЕБ, яке створили в 2021 році замість податкової міліції, повинне відійти у підпорядкування Міністерства фінансів.