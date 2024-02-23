Кабмін після заяви послів G7 змінив позицію щодо переатестації БЕБ
Кабінет міністрів змінив свою позицію щодо переатестації працівників Бюро економічної безпеки. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, вона відбудеться протягом року після призначення нового директора БЕБ.
"Вчора [22 лютого] провели інтенсивні дискусії з Міжнародним валютним фондом, послами країн-членів G7, представниками бізнес-асоціацій. Домовились, що урядовий законопроєкт буде доопрацьовано до другого читання з тим, щоб повністю виконати рекомендації наших міжнародних партнерів (включаючи переатестацію співробітників БЕБ протягом року після призначення директора БЕБ, а також врегулювання процедури такої переатестації на рівні закону)", – написав Малюська у Facebook.
Раніше Кабінет міністрів хотів провести переатестацію БЕБ після закінчення війни, але посли G7 застерегли українську владу від такого кроку.
Ці зміни планують прописати під час підготовки законопроєкту №10439 до другого читання.
Він сказав, що уряд продовжує наполягати на своєму законопроєкті, а не депутатському №10439-2, бо "перемовини з міжнародниками ми ведемо виключно по текстах, які контролюємо".
До того ж, вказав міністр, депутатський законопроєкт також потрібно допрацьовувати.
"Окремо звертаюсь до громадських активістів: ми з вами це вже проходили по купі антикорупційних законопроєктів, завжди позиція "доробити до другого читання" була прийнятною з огляду на реалії політичного процесу в Україні та складність комунікацій з багатьма партнерами. Зараз щось принципово змінилось? Відколи істерики стали ефективним інструментом?" – написав Малюська.
- У лютому 2023 року податковий комітет Верховної Ради визнав роботу БЕБ незадовільною.
- У квітні 2023 року Кабмін звільнив директора Бюро економічної безпеки Вадима Мельника за власним бажанням. Обов'язки директора виконує один із заступників – Андрій Пащук.