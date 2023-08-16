В БЭБ второй раз за четыре месяца сменили и.о. директора

Исполняющий обязанности директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Эдуард Федоров был уволен соответствующим приказом БЭБ по соглашению сторон 14 августа 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

Андрей Пащук приступил к исполнению обязанностей директора БЭБ, говорится в сообщении.

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Пащук работает в БЭБ с ноября 2022 года, был назначен как победитель конкурса на занятие вакантных должностей штатных работников БЭБ, имеющих специальные звания.

В настоящее время и.о. директора БЭБ будет осуществлять общую координацию и контроль деятельности центрального аппарата и территориальных управлений БЭБ и обеспечивать выполнение других задач, предусмотренных Законом Украины "О Бюро экономической безопасности Украины".

В апреле Кабмин уволил первого директора БЭБ — Вадима Мельника – с занимаемой должности. Он сам написал заявление на увольнение по состоянию здоровья.

На его место через несколько дней временно назначили первого заместителя БЭБ Эдуарда Федорова.

26 мая 2023 годау нового директора БЭБ нашли семейный бизнес: чем владеют его родственники – видео.

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