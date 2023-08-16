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В БЭБ второй раз за четыре месяца сменили и.о. директора

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 16:45
В БЭБ второй раз за четыре месяца сменили и.о. директора - Фото
Новый и.о. директора БЭБ Андрей Пащук (Фото: пресс-служба БЭБ)

Исполняющий обязанности директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Эдуард Федоров был уволен соответствующим приказом БЭБ по соглашению сторон 14 августа 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.   

Андрей Пащук приступил к исполнению обязанностей директора БЭБ, говорится в сообщении. 

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Пащук работает в БЭБ с ноября 2022 года, был назначен как победитель конкурса на занятие вакантных должностей штатных работников БЭБ, имеющих специальные звания. 

В настоящее время и.о. директора БЭБ будет осуществлять общую координацию и контроль деятельности центрального аппарата и территориальных управлений БЭБ и обеспечивать выполнение других задач, предусмотренных Законом Украины "О Бюро экономической безопасности Украины". 

В апреле Кабмин уволил первого директора БЭБ — Вадима Мельника – с занимаемой должности. Он сам написал заявление на увольнение по состоянию здоровья.  

На его место через несколько дней временно назначили первого заместителя БЭБ Эдуарда Федорова.     

Читайте также: Гетманцев о реформировании налоговой, БЭБ, "скрутках", фальсификате и сговоре обменников.

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Роман Брыль
БЭБЭдуард Федоровдиректор БЭБАндрей Пащук
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