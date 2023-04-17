БЭБ получило нового и.о. директора вместо уволенного Мельника
17.04.2023, 18:50
Эдуард Федоров (Фото: пресс-служба БЭБ)
Первый заместитель директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Эдуард Федоров приступил к выполнению обязанностей директора Бюро. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Он заменил на посту Вадима Мельника, уволенного с должности распоряжением Кабмина от 11 апреля по собственному желанию.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Эдуарду Федорову 42 года, он уроженец Славянска, Донецкой области.
С 2007 по 2022 год занимал оперативные и руководящие должности в Службе безопасности Украины.
С 2021 по 2022 был заместителем начальника отдела Киевской таможни. После этого на короткое время вернулся на службу в СБУ (начальник управления СБУ в Сумской области).
С 2023 года назначен первым заместителем директора БЭБ.
- 20 февраля 2023 года в Верховной Раде признали неудовлетворительной работу БЭБ.
- 10 апреля глава комитета Верховной Рады по финансам Даниил Гетманцев анонсировал перезагрузку БЭБ к концу года.
Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии