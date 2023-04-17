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БЭБ получило нового и.о. директора вместо уволенного Мельника

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 18:50
БЭБ получило нового и.о. директора вместо уволенного Мельника - Фото
Эдуард Федоров (Фото: пресс-служба БЭБ)

Первый заместитель директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Эдуард Федоров приступил к выполнению обязанностей директора Бюро. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.    

Он заменил на посту Вадима Мельника, уволенного с должности распоряжением Кабмина от 11 апреля по собственному желанию.  

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Эдуарду Федорову 42 года, он уроженец Славянска, Донецкой области. 

С 2007 по 2022 год занимал оперативные и руководящие должности в Службе безопасности Украины.   

С 2021 по 2022 был заместителем начальника отдела Киевской таможни. После этого на короткое время вернулся на службу в СБУ (начальник управления СБУ в Сумской области). 

С 2023 года назначен первым заместителем директора БЭБ. 

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Роман Бриль
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