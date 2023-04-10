UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Орган №1". Гетманцев анонсирует перезагрузку Бюро экономической безопасности к концу года

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 09:51
Даниил Гетманцев (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев считает, что перезагрузка Бюро экономической безопасности с назначением нового руководителя и переаттестацией работников может состояться уже до конца 2023 года. Об этом он сказал в интервью Интерфаксу-Украина.

"Думаю, что к концу года мы должны уже навести там порядок полностью. [Это должны быть] изменения в законодательство, и вместе с ними аттестацию провести и назначить нового руководителя с участием международников", – сказал Гетманцев.

То же нужно сделать в таможне и налоговой, добавил он.

Гетманцев утверждает, что деятельностью БЭБ недовольны не только в Украине, но и за границей.

"Партнеры следят очень за деятельностью БЭБ и так же недовольны результатами, как и мы. Поэтому в меморандуме [с МВФ] мы видим пункт о перезагрузке", – сказал депутат.

В новом меморандуме с МВФ Украина обязалась реорганизовать БЭБ, усилив его аналитическую функцию. Реорганизация предусматривает пересмотр правовой основы Бюро, прозрачные процессы отбора персонала и руководства на конкурсной основе, аттестацию персонала и внедрение контрактной системы для работников.

После реформы БЭБ должны передать в ведение Министерства финансов.

Гетманцев объяснил, что Бюро экономической безопасности – главный орган в сфере контроля за использованием финансов, которые Украине предоставляют западные партнеры.

"Это орган номер один. И оставить это направление в том состоянии, в котором оно сейчас, невозможно. Налоговые милиционеры не должны составлять 80% от личного состава", – сказал он.

  • В феврале 2023 года налоговый комитет Верховной Рады признал работу БЭБ неудовлетворительной, хотя в самом Бюро с этим не согласны.
  • В БЭБ посчитали, что количество передаваемых в суд уголовных производств и сообщений о подозрении сейчас втрое выше, чем в начале работы. Директор БЭБ Вадим Мельник заявлял, что становление Бюро происходит в условиях войны и ограниченного финансирования.
  • В начале марта в Раде зарегистрировали законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности.
Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада МВФ Даниил Гетманцев БЭБ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 