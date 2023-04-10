"Орган №1". Гетманцев анонсирует перезагрузку Бюро экономической безопасности к концу года

Глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев считает, что перезагрузка Бюро экономической безопасности с назначением нового руководителя и переаттестацией работников может состояться уже до конца 2023 года. Об этом он сказал в интервью Интерфаксу-Украина.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Думаю, что к концу года мы должны уже навести там порядок полностью. [Это должны быть] изменения в законодательство, и вместе с ними аттестацию провести и назначить нового руководителя с участием международников", – сказал Гетманцев.



То же нужно сделать в таможне и налоговой, добавил он.

Гетманцев утверждает, что деятельностью БЭБ недовольны не только в Украине, но и за границей.

"Партнеры следят очень за деятельностью БЭБ и так же недовольны результатами, как и мы. Поэтому в меморандуме [с МВФ] мы видим пункт о перезагрузке", – сказал депутат.

В новом меморандуме с МВФ Украина обязалась реорганизовать БЭБ, усилив его аналитическую функцию. Реорганизация предусматривает пересмотр правовой основы Бюро, прозрачные процессы отбора персонала и руководства на конкурсной основе, аттестацию персонала и внедрение контрактной системы для работников. После реформы БЭБ должны передать в ведение Министерства финансов.

Гетманцев объяснил, что Бюро экономической безопасности – главный орган в сфере контроля за использованием финансов, которые Украине предоставляют западные партнеры.

"Это орган номер один. И оставить это направление в том состоянии, в котором оно сейчас, невозможно. Налоговые милиционеры не должны составлять 80% от личного состава", – сказал он.

В феврале 2023 года налоговый комитет Верховной Рады признал работу БЭБ неудовлетворительной, хотя в самом Бюро с этим не согласны.

В БЭБ посчитали, что количество передаваемых в суд уголовных производств и сообщений о подозрении сейчас втрое выше, чем в начале работы. Директор БЭБ Вадим Мельник заявлял, что становление Бюро происходит в условиях войны и ограниченного финансирования.

В начале марта в Раде зарегистрировали законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.