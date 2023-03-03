UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рада готовит перезагрузку Бюро экономической безопасности: руководство хотят уволить

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 18:40
Рада готовит перезагрузку Бюро экономической безопасности: руководство хотят уволить - Фото
Директор БЭБ Вадим Мельник (Фото: пресс-служба БЭБ)

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона №9080 о перезагрузке Бюро экономической безопасности. Его авторами стали руководители финансового комитета во главе с Даниилом Гетманцевым.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Текст законопроекта пока не опубликован на сайте, но его основные положения обнародовал один из соавторов – Ярослав Железняк.

Законопроект предусматривает досрочное прекращение полномочий директора БЭБ и его заместителей.

Назначение нового директора будет производиться по измененной процедуре. Конкурсная комиссия будет состоять из девяти человек: двоих – от СНБО, двух – от Кабмина и еще пяти – по предложениям международных организаций, оказывавших международную техническую помощь Украине.

Для решения конкурсной комиссии потребуется пять голосов, в том числе не менее трех – от членов, предложенных международными организациями.

Основанием для увольнения новоизбранного директора БЭБ будет не отрицательное заключение Кабинета министров по результатам ежегодного отчета, а отрицательное заключение аудита (по образцу НАБУ и НАПК).

В течение года после назначения нового директора все работники Бюро должны будут пройти аттестацию.

  • В феврале 2023 года налоговый комитет Верховной Рады признал работу БЭБ неудовлетворительной, хотя в самом Бюро с этим не согласны.
  • В БЭБ посчитали, что количество уголовных производств, которые передаются в суд, и сообщений о подозрении сейчас в три раза выше, чем в начале работы. Директор БЭБ Вадим Мельник заявлял, что становление Бюро происходит в условиях войны и при ограниченном финансировании.
Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада законопроект вадим мельник БЭБ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Новинар у суспільно-політичну редакцію
Киев LIGA.net
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 