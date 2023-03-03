Рада готовит перезагрузку Бюро экономической безопасности: руководство хотят уволить

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона №9080 о перезагрузке Бюро экономической безопасности. Его авторами стали руководители финансового комитета во главе с Даниилом Гетманцевым.

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Текст законопроекта пока не опубликован на сайте, но его основные положения обнародовал один из соавторов – Ярослав Железняк.

Законопроект предусматривает досрочное прекращение полномочий директора БЭБ и его заместителей.

Назначение нового директора будет производиться по измененной процедуре. Конкурсная комиссия будет состоять из девяти человек: двоих – от СНБО, двух – от Кабмина и еще пяти – по предложениям международных организаций, оказывавших международную техническую помощь Украине.

Для решения конкурсной комиссии потребуется пять голосов, в том числе не менее трех – от членов, предложенных международными организациями.

Основанием для увольнения новоизбранного директора БЭБ будет не отрицательное заключение Кабинета министров по результатам ежегодного отчета, а отрицательное заключение аудита (по образцу НАБУ и НАПК).

В течение года после назначения нового директора все работники Бюро должны будут пройти аттестацию.

В феврале 2023 года налоговый комитет Верховной Рады признал работу БЭБ неудовлетворительной, хотя в самом Бюро с этим не согласны.

В БЭБ посчитали, что количество уголовных производств, которые передаются в суд, и сообщений о подозрении сейчас в три раза выше, чем в начале работы. Директор БЭБ Вадим Мельник заявлял, что становление Бюро происходит в условиях войны и при ограниченном финансировании.

Андрій Водяний

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