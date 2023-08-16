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У БЕБ вдруге за чотири місяці змінили в.о. директора

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 16:45
У БЕБ вдруге за чотири місяці змінили в.о. директора - Фото
Новий в.о. директора БЕБ Андрій Пащук (Фото: пресслужба БЕБ)

Виконувача обов'язків директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Едуарда Федорова було звільнено відповідним наказом БЕБ за згодою сторін 14 серпня 2023 року. Про це повідомляє пресслужба Бюро.

Андрій Пащук розпочав виконання обов'язків директора БЕБ, йдеться у повідомленні.

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Пащук працює у БЕБ з листопада 2022 року, був призначений як переможець конкурсу на зайняття вакантних посад штатних працівників БЕБ, які мають спеціальні звання.

Наразі в.о. директора БЕБ здійснюватиме загальну координацію та контроль діяльності центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ, а також забезпечуватиме виконання інших завдань, передбачених Законом України "Про Бюро економічної безпеки України".

У квітні Кабмін звільнив з посади першого директора БЕБ — Вадима Мельника. Він сам написав заяву на звільнення за станом здоров'я.

На його місце за кілька днів тимчасово призначили першого заступника БЕБ Едуарда Федорова.

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Роман Бриль
БЕБЕдуард Федоровдиректор БЕБАндрій Пащук
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