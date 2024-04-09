У БЕБ змінили в.о. директора. Посаду обійняв заступник

Фото: БЕБ/Facebook

Сергій Перхун став новим виконувачем обов'язків директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у БЕБ.

До призначення Перхун був заступником голови БЕБ. Він змінив на посаді в.о. директора Андрія Пащука, котрий повернувся на позицію першого заступника директора Бюро.

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Співрозмовник LIGA.net пояснив, що у попереднього керівника БЕБ закінчився максимально дозволений термін перебування у статусі виконувача обов'язків. Тому замість нього виконувачем обов'язків директора призначили іншого заступника.

Відповідно до закону про БЕБ у разі звільнення директора з посади повноваження виконує його перший заступник, але не більше одного року.

У квітні 2023 року Кабмін звільнив директора БЕБ Вадима Мельника з посади. Він сам написав заяву на звільнення за станом здоров'я.

На його місце за кілька днів тимчасово призначили першого заступника БЕБ Едуарда Федорова, якого було звільнено у серпні 2023 року. З цього періоду посаду в.о. директора обіймав Андрій Пащук.

Перхун працював на керівних посадах в органах прокуратури з 2009-го до 2023 року, після чого перейшов на роботу до БЕБ. Спочатку як заступник керівника Територіального управління БЕБ у Київській області, незабаром став заступником голови БЕБ.

8 квітня 2024 року у Верховній Раді підготували до повторного розгляду законопроєкт про БЕБ. Ним знову не всі задоволені.

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