У БЕБ змінили в.о. директора. Посаду обійняв заступник
Сергій Перхун став новим виконувачем обов'язків директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у БЕБ.
До призначення Перхун був заступником голови БЕБ. Він змінив на посаді в.о. директора Андрія Пащука, котрий повернувся на позицію першого заступника директора Бюро.
Співрозмовник LIGA.net пояснив, що у попереднього керівника БЕБ закінчився максимально дозволений термін перебування у статусі виконувача обов'язків. Тому замість нього виконувачем обов'язків директора призначили іншого заступника.
Відповідно до закону про БЕБ у разі звільнення директора з посади повноваження виконує його перший заступник, але не більше одного року.
У квітні 2023 року Кабмін звільнив директора БЕБ Вадима Мельника з посади. Він сам написав заяву на звільнення за станом здоров'я.
На його місце за кілька днів тимчасово призначили першого заступника БЕБ Едуарда Федорова, якого було звільнено у серпні 2023 року. З цього періоду посаду в.о. директора обіймав Андрій Пащук.
Перхун працював на керівних посадах в органах прокуратури з 2009-го до 2023 року, після чого перейшов на роботу до БЕБ. Спочатку як заступник керівника Територіального управління БЕБ у Київській області, незабаром став заступником голови БЕБ.
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