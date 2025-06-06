Центробанк РФ знизив ключову ставку до 20% уперше з вересня 2022 року

Глава ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна (фото: EPA)

Центральний банк Росії у п'ятницю, 6 червня, ухвалив рішення знизити ключову ставку до 20% річних. Про це йдеться на сайті російського регулятора.

Востаннє центробанк РФ знижував ставку у вересні 2022 року – з 8% до 7,5%. Після цього ставку багато разів підвищували, востаннє – до 21% у жовтні 2024 року.

ЦБ РФ пояснив своє рішення тим, що поточний інфляційний тиск продовжує знижуватися, а економіка починає охолоджуватися, хоч і залишається перегрітою.

"При тому, що внутрішній попит, як і раніше, випереджає можливості розширення пропозиції товарів та послуг, російська економіка поступово повертається до траєкторії збалансованого зростання", – йдеться й заяві регулятора.

Зниження ставки стало наслідком тиску на главу ЦБ Ельвіру Набіулліну з боку російського уряду. Перед засіданням Ради директорів ЦБ про необхідність пом'якшити грошово-кредитну політику говорили міністр фінансів Антон Сілуанов, міністр економічного розвитку Максим Решетніков та перший віцепрем'єр Денис Мантуров.

Центробанк Росії зберігав ключову ставку на рівні 21%, намагаючись стримати інфляцію, яка наприкінці минулого року перевищила 10%.

Тривалі високі ставки стримують розвиток великих частин економіки, насамперед не пов’язаних із військовим сектором. Багато компаній зупиняють інвестиції, а зростання економіки загалом забезпечується лише воєнними витратами уряду.

ДОПОВНЕНО. Рада директорів Центробанку РФ розглядала збереження ставки на рівні 21% та її зниження на 0,5-1%, розповіла голова регулятора Ельвіра Набіулліна на пресконференції. При цьому багато хто з тих, хто пропонував зберегти ставку зараз, допускав її зниження на наступному липневому засіданні, додала вона.

Для повернення інфляції до цілі у 4% у 2026 році в Росії зберігатиметься тривалий період проведення жорсткої грошово-кредитної політики, наголосили у Центробанку.

За даними регулятора, річна інфляція на 2 червня сповільнилася до 9,8%. Набіулліна не виключила підвищення ставки в разі гальмування спаду інфляції.

Загалом тон пресрелізу ЦБ РФ свідчить, що на сьогоднішньому засіданні було разове підстроювання ставки, а не початок глибокого і безперервного циклу зниження, вважає головний економіст Bloomberg по Росії Олександр Ісаков.

5 червня Нацбанк України зберіг облікову ставку на рівні 15,5%, хоча інфляція практично вийшла на такий самий рівень. Регулятор прогнозує, що інфляція у травні досягла локального максимуму та влітку почне знижуватися до цільового рівня 5%.