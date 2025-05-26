Російській економіці після перегріву почало загрожувати переохолодження

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Міністр економіки Росії заявив, що через політику Центробанку РФ російській економіці загрожує переохолодження – падіння зростання нижче оптимального рівня. Про це пише Інтерфакс.

Ще рік тому у Росії говорили про перегрів економіки – надмірне зростання, що загрожувало неконтрольованим зростанням цін.

Тому ЦБ РФ був змушений підвищувати ключову ставку (до 21% наприкінці 2024 року), щоб "охолодити" економіку. Зараз Мінекономрозвитку Росії стурбоване, що цей процес охолодження може зайти занадто далеко і призвести до рецесії.

Поточний прогноз щодо інфляції у Росії у 2025 році на рівні 7,6% реалістичний, але більше враховує накопичений потенціал кінця 2024 року та початку 2025 року, заявив глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетников.

"Поточний рівень інфляції – ми бачимо, що інфляція в останні тижні вкладається в діапазон 3-4%, якщо тижневі дані перерахувати в річний режим. Інша річ, що тижневі дані рахуються все-таки за обмеженим переліком товарів... Чекаємо на підсумки травня, але останнім часом у нас тижневі дані від місячних несильно відрізняються", – заявив Решетников.

"Розраховуємо, що це вчасно буде враховано ЦБ під час ухвалення рішень. Оскільки ми також бачимо в поточному режимі ризики переохолодження економіки", – попередив міністр.