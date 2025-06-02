Bloomberg: У РФ зростає тиск на Набіулліну, Кремль вимагає зниження рекордної ставки

Голова Банку РФ Ельвіра Набіулліна опинилася під тиском уряду, який вимагає зниження ключової ставки з рекордних 21%

Ельвіра Набіулліна (Фото: EPA)

Голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна стикається з дедалі більшим тиском з боку уряду через рекордно високу облікову ставку, яка негативно впливає на економіку країни. Як повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, у Кремлі очікують пом’якшення монетарної політики вже найближчими тижнями.

Деякі закликають зробити це вже на найближчому засіданні Центробанку у п’ятницю.

Центробанк Росії зберігає ключову ставку на рівні 21% із жовтня 2024 року, намагаючись стримати інфляцію, яка наприкінці минулого року перевищила 10%. Тривало високі ставки стримують розвиток великих частин економіки, насамперед не пов’язаних із військовим сектором. Багато компаній зупиняють інвестиції, а зростання економіки загалом забезпечується лише воєнними витратами уряду.

Попри певне уповільнення зростання цін — у квітні інфляція знизилася до 6,2%, — високі ставки призвели до заморожування інвестицій у цивільних секторах і негативно впливають на виробництво.

Фінансовий блок уряду, зокрема міністр фінансів Антон Сілуанов, уже публічно заявив, що Центробанк має "простір для маневру". Схожу позицію висловив міністр економіки Максим Решетніков. Обидва попереджають про ризики рецесії у разі збереження жорсткої політики.

За даними Центру макроекономічного аналізу РФ, виробництво цивільної продукції в першому кварталі скоротилося на 0,8% щомісячно. Один із флагманів російської промисловості — компанія Severstal — повідомила про відтік 33 млрд рублів у першому кварталі та фактичне зупинення інвестиційних програм.

В умовах зниження доходів від експорту енергоресурсів і стрімкого зростання бюджетного дефіциту влада РФ намагається пожвавити економічну активність. Водночас Центробанк залишається обережним, побоюючись повторного розгону інфляції.

За оцінками Bloomberg Economics, наявні макроекономічні показники дозволяють знизити ставку на 2–3 п.п. — до рівня 18–19% уже в червні.

У грудні минулого року Набіулліна закликала до терпіння, наголошуючи, що посилена монетарна політика вже працює. Однак тиск з боку уряду й бізнесу може змусити її змінити курс, зазначає видання.