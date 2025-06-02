Bloomberg: В РФ растет давление на Набиуллину, Кремль требует снижения рекордной ставки

Эльвира Набиуллина (Фото: EPA)

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сталкивается со все большим давлением со стороны правительства из-за рекордно высокой учетной ставки, которая негативно влияет на экономику страны. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, в Кремле ожидают смягчения монетарной политики уже в ближайшие недели.

Некоторые призывают сделать это уже на ближайшем заседании Центробанка в пятницу.

Центробанк России сохраняет ключевую ставку на уровне 21% с октября 2024 года, пытаясь сдержать инфляцию, которая в конце прошлого года превысила 10%. Продолжительно высокие ставки сдерживают развитие больших частей экономики, прежде всего не связанных с военным сектором. Многие компании останавливают инвестиции, а рост экономики в целом обеспечивается только военными расходами правительства.

Несмотря на определенное замедление роста цен, в апреле инфляция снизилась до 6,2%, высокие ставки привели к замораживанию инвестиций в гражданских секторах и негативно влияют на производство.

Финансовый блок правительства, в том числе министр финансов Антон Силуанов, уже публично заявил, что у Центробанка есть "пространство для маневра". Похожую позицию высказал министр экономики Максим Решетников. Оба предупреждают о рисках рецессии при сохранении жесткой политики.

По данным Центра макроэкономического анализа РФ, производство гражданской продукции в первом квартале сократилось на 0,8% ежемесячно. Один из флагманов российской промышленности – компания Severstal – сообщила об оттоке 33 млрд рублей в первом квартале и фактической остановке инвестиционных программ.

В условиях снижения доходов от экспорта энергоресурсов и стремительного роста бюджетного дефицита власти РФ пытаются оживить экономическую активность. В то же время Центробанк остается осторожным, опасаясь повторного разгона инфляции.

По оценкам Bloomberg Economics, существующие макроэкономические показатели позволяют снизить ставку на 2–3 п.п. — до уровня 18–19% уже в июне.

В декабре прошлого года Набиуллина призвала к терпению, отмечая, что ужесточенная монетарная политика уже работает. Однако давление со стороны правительства и бизнеса может вынудить его изменить курс, отмечает издание.