"Набиуллина нервничает". России придется прибегнуть к печати денег – глава НБУ

Глава Национального банка Андрей Пышный считает, что Россия из-за санкций и дефицита бюджета до конца года будет вынуждена прибегнуть к монетарной эмиссии – то есть "печати денег" для покрытия своих расходов. Об этом он сказал в интервью Голосу Америки.

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"Санкции работают. Как бы нас ни пытались убедить в том, что нет. Работают и работают мощно. Надо внимательно читать статистику. Там все видно и есть. А еще, вы знаете, нужно слушать внимательно и смотреть на лицо главы Центрального банка Российской Федерации Набиуллиной, как она нервничает", – сказал он.



"Она понимает, что уже в следующем полугодии она должна прибегнуть к покрытию бюджетного дефицита Российской Федерации за счет печати денег. Это запускает спираль. Эта спираль приведет Россию к экономически финансовому краху, а политический режим Путина – к банкротству", – добавил Пышный.

Украина сама в 2022 году напечатала 400 млрд грн для покрытия расходов, но в этом году отказалась от эмиссионного финансирования бюджета.

В интервью Интерфаксу-Украина Пышный пояснил, что вынужденная эмиссия – это быстрое решение для покрытия текущих бюджетных потребностей, вызванных войной, которое сопровождается "невероятной угрозой макроэкономической и ценовой стабильности".

Дефицит российского бюджета за первый квартал 2023 года составил 2,4 трлн рублей ($29 млрд), хотя год назад аналогичный период свели с профицитом 1,13 трлн рублей. Российские доходы упали на 20,8%, в то время как расходы увеличились на 34%.

Россия в результате засекретила треть своего бюджета.

Андрій Водяний

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