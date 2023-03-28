Россия из-за войны засекретила треть своего бюджета
Российские власти засекретили треть расходов федерального бюджета. Это происходит в то время, когда сырьевые доходы России стремительно падают, а расходы на войну и силовые структуры рекордно растут, пишет Bloomberg.
Из открытой части бюджета известно, что расходы на силовые структуры теперь уступают только расходам по статье "социальная политика".
Предыдущий рекорд скрытых расходов российского бюджета был зафиксирован в 2015 году через год после оккупации Крыма. Тогда они составили 21%.
Логично предположить, что и сейчас в секретные расходы вошла стоимость содержания новоокуппированных территорий Украины, сказала российская экономист Александра Суслина.
Другой эксперт – экономист по вопросам России Bloomberg Economics Александр Исаков – считает также, что резкое увеличение секретных расходов связано с закупками вооружений, выплатами мобилизованным и попыткой завершить знаковые инфраструктурные проекты до следующих президентских выборов в РФ.
- Украина тоже вынуждена тратить беспрецедентные суммы из-за войны. На прошлой неделе Верховная Рада увеличила государственный бюджет на 537 млрд грн, что означает, что государственные расходы в этом году впервые в истории превысят 3 трлн грн.
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