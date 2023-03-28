UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия из-за войны засекретила треть своего бюджета

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 12:22
Россия из-за войны засекретила треть своего бюджета - Фото
Фото: EPA

Российские власти засекретили треть расходов федерального бюджета. Это происходит в то время, когда сырьевые доходы России стремительно падают, а расходы на войну и силовые структуры рекордно растут, пишет Bloomberg.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
За неполные три месяца 2023 года неизвестными остаются расходы из российского бюджета на общую сумму 2,4 трлн рублей ($31 млрд).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года секретные ассигнования увеличились почти на 130% и стали самой большой статьей расходов в России.

Из открытой части бюджета известно, что расходы на силовые структуры теперь уступают только расходам по статье "социальная политика".

Предыдущий рекорд скрытых расходов российского бюджета был зафиксирован в 2015 году через год после оккупации Крыма. Тогда они составили 21%.

Логично предположить, что и сейчас в секретные расходы вошла стоимость содержания новоокуппированных территорий Украины, сказала российская экономист Александра Суслина.

Другой эксперт – экономист по вопросам России Bloomberg Economics Александр Исаков – считает также, что резкое увеличение секретных расходов связано с закупками вооружений, выплатами мобилизованным и попыткой завершить знаковые инфраструктурные проекты до следующих президентских выборов в РФ.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война госбюджет
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 