Россия из-за войны засекретила треть своего бюджета

Российские власти засекретили треть расходов федерального бюджета. Это происходит в то время, когда сырьевые доходы России стремительно падают, а расходы на войну и силовые структуры рекордно растут, пишет Bloomberg.

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За неполные три месяца 2023 года неизвестными остаются расходы из российского бюджета на общую сумму 2,4 трлн рублей ($31 млрд).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года секретные ассигнования увеличились почти на 130% и стали самой большой статьей расходов в России.



Из открытой части бюджета известно, что расходы на силовые структуры теперь уступают только расходам по статье "социальная политика".

Предыдущий рекорд скрытых расходов российского бюджета был зафиксирован в 2015 году через год после оккупации Крыма. Тогда они составили 21%.

Логично предположить, что и сейчас в секретные расходы вошла стоимость содержания новоокуппированных территорий Украины, сказала российская экономист Александра Суслина.

Другой эксперт – экономист по вопросам России Bloomberg Economics Александр Исаков – считает также, что резкое увеличение секретных расходов связано с закупками вооружений, выплатами мобилизованным и попыткой завершить знаковые инфраструктурные проекты до следующих президентских выборов в РФ.

Украина тоже вынуждена тратить беспрецедентные суммы из-за войны. На прошлой неделе Верховная Рада увеличила государственный бюджет на 537 млрд грн, что означает, что государственные расходы в этом году впервые в истории превысят 3 трлн грн.

Андрій Водяний

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