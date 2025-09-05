СБУ задержала бывшего топ-руководителя налоговой: подозревают в отмывании 1,5 млрд грн

Правоохранительные органы обнаружили мощный конвертационный центр, который может быть связан с бывшим заместителем председателя ГФС

Служба безопасности Украины задержала бывшего заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины по подозрению в создании крупного конвертационного центра, сообщается на сайтах СБУ и Офиса генерального прокурора.

Сообщение о задержании проиллюстрировано заблюренной фотографией Евгения Бамбизова, который работал в ГФС в 2018-2019 годах и курировал налоговое направление.

Источник: Офис генпрокурора / Telegram

Сообщается, что бывший налоговик после увольнения работал адвокатом и якобы создал мощный конвертационный центр. Другие фигуранты дела – двое бухгалтеров и руководитель аффилированной компании.

По версии следствия, вместе они создали около 100 фирм: 14 импортеров и более 80 транзитеров. Большинство из них существовали лишь на бумаге и использовались для финансовых махинаций в интересах клиентов.

Как утверждают в прокуратуре, только за период с июля 2024 по май 2025 года на счета одного из подконтрольных предприятий поступило 127 млн грн за фиктивные поставки, что привело к занижению НДС на 21 млн грн. Всего в деле речь идет о возможном отмывании более 1,5 млрд грн в течение 2023-2025 годов.

Организаторы схемы имели офис в Киеве, где встречались с клиентами и хранили документацию.

Во время обысков у фигурантов дела нашли наличные, печати фирм, банковские карты, компьютерную технику, финансовые документы с возможными доказательствами схем.

Задержанным планируется сообщить о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: уклонение от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212) и отмывание денег (ч. 3 ст. 209). За эти преступления предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.