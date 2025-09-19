Заарештованому експодатківцю Бамбізову повідомили другу підозру в СІЗО

Безпідставна затримка з відшкодуванням ПДВ призвела до збитків держави й кримінальної справи проти ініціатора

Фото: Київська міська прокуратура

Національна поліція повідомила колишнього заступника голови Державної фіскальної служби Євгена Бамбізова, раніше заарештованого за підозрою у створенні великого конвертаційного центру, про ще одну підозру – у зловживанні службовим становищем, яке завдало державному бюджету збитків на 108 млн грн. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За версією слідства, 10 років тому посадовець, який на той час обіймав керівну посаду в Центральному офісі з обслуговування великих платників податків, дав вказівку затримати відшкодування ПДВ приватному підприємству, мотивуючи це необхідністю додаткових перевірок.

Підприємство мало законні підстави для отримання відшкодування і після затримки відшкодування ПДВ за лютий-квітень 2015 року звернулося до суду.

Суд задовольнив позов і стягнув із держави пеню за період із травня 2015 до березня 2021 року на суму майже 108 млн грн.

Тепер підозрюваному, через якого держава отримала збитки, інкримінують ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

Зараз він перебуває під вартою в межах попередньої справи про конвертаційний центр. Застава в розмірі 119 млн грн не внесена.