Арестованному экс-налоговику Бамбизову сообщили о втором подозрении в СИЗО

Безосновательная задержка с возмещением НДС привела к убыткам государства и уголовному делу против инициатора

Фото: Киевская городская прокуратура

Национальная полиция сообщила бывшему заместителю председателя Государственной фискальной службы Евгению Бамбизову, ранее арестованному за подозрением в создании крупного конвертационного центра, о еще одном подозрении – в злоупотреблении служебным положением, которое нанесло государственному бюджету ущерб на 108 млн грн. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По версии следствия, 10 лет назад чиновник, который в то время занимал руководящую должность в Центральном офисе по обслуживанию крупных налогоплательщиков, дал указание задержать возмещение НДС частному предприятию, мотивируя это необходимостью дополнительных проверок.

Предприятие имело законные основания для получения возмещения и после задержки возмещения НДС за февраль-апрель 2015 года обратилось в суд.

Суд удовлетворил иск и взыскал с государства пеню за период с мая 2015 по март 2021 года на сумму почти 108 млн гривень.

Теперь подозреваемому, из-за которого государство получило убытки, инкриминируют ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Сейчас он находится под стражей в рамках предыдущего дела о конвертационном центре. Залог в размере 119 млн гривень не внесен.