Бывший топ-руководитель налоговой после ареста вернул государству 130 млн грн

Один из руководителей ликвидированной Государственной фискальной службы с двумя подозрениями признал нанесенный ущерб

Фото: Киевская городская прокуратура

Бывший высокопоставленный чиновник Государственной фискальной службы Украины, получивший в сентябре два уголовных дела, во время досудебного расследования возместил государству более 130 млн грн убытков, которые ему инкриминировали. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

"Все средства уже поступили на счета Государственной казначейской службы Украины. Нанесенный государству ущерб полностью компенсирован", – говорится в заявлении.

5 сентября стало известно, что СБУ задержала бывшего заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины. Сообщение о задержании было проиллюстрировано заблюренной фотографией Евгения Бамбизова, который работал в ГФС в 2018-2019 годах и курировал налоговое направление.

По версии следствия, подозреваемый может быть причастен к созданию около 100 подставных фирм: 14 импортеров и более 80 транзитеров. Большинство из них существовали лишь на бумаге и использовались для финансовых махинаций в интересах клиентов.

Только за период с июля 2024 по май 2025 года на счета одного из подконтрольных предприятий поступило 127 млн грн за фиктивные поставки, что привело к занижению НДС на 21 млн грн. Всего в деле речь идет о возможном отмывании более 1,5 млрд грн в течение 2023-2025 годов.

19 сентября подозреваемому, когда он уже находился в СИЗО, сообщили второе подозрение – в злоупотреблении служебным положением, которое нанесло государственному бюджету ущерб на 108 млн грн.

По версии следствия, 10 лет назад чиновник, который в то время занимал руководящую должность в Центральном офисе по обслуживанию крупных налогоплательщиков, дал указание задержать возмещение НДС частному предприятию, мотивируя это необходимостью дополнительных проверок.

Предприятие имело законные основания для получения возмещения и после задержки возмещения НДС за февраль-апрель 2015 года обратилось в суд.

Суд удовлетворил иск и взыскал с государства пеню за период с мая 2015 по март 2021 года.