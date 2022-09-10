Количество подделок гривни в этом году уменьшилось вчетверо

За январь-июль 2022 года в Украине из оборота было изъято в четыре раза меньше поддельных банкнот гривни, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Большинство из них низкого качества и имитируют банкноты старого образца – номиналом 500 гривен (образца 2006 года выпуска) и 200 гривен (образца 2007 года выпуска)", – говорится в сообщении.

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В Нацбанке также подчеркнули, что наличное обращение в Украине контролируется.

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