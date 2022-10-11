UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Украине выведут из обращения старые купюры 5, 10, 20 и 100 грн – решение НБУ

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 18:17
В Украине выведут из обращения старые купюры 5, 10, 20 и 100 грн – решение НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк с 1 января начнет постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривень старых образцов (с портретами справа, а не по центру), говорится на сайте регулятора.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Они останутся действительными платежными средствами, ими можно будет рассчитываться, как и раньше. Но, попав в банки, банкноты предыдущего поколения будут передаваться в Национальный банк для утилизации, а не возвращаться в оборот.

Их место должны занять серебристые монеты номиналом 5 и 10 гривень образца 2018 года и обновленные банкноты номиналом 20 и 100 гривень.

В Украине выведут из обращения старые купюры 5, 10, 20 и 100 грн – решение НБУ

В Украине выведут из обращения старые купюры 5, 10, 20 и 100 грн – решение НБУ

НБУ объясняет свое решение тем, что старые купюры уже сильно износились, а большое количество разных дизайнов банкнот одного номинала в обращении может приводить к путанице.

Читайте также: Скрытая деноминация. Зачем гривну переводят в металл

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
НБУ гривня монеты банкноты
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 