В Украине выведут из обращения старые купюры 5, 10, 20 и 100 грн – решение НБУ

Национальный банк с 1 января начнет постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривень старых образцов (с портретами справа, а не по центру), говорится на сайте регулятора.

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Они останутся действительными платежными средствами, ими можно будет рассчитываться, как и раньше. Но, попав в банки, банкноты предыдущего поколения будут передаваться в Национальный банк для утилизации, а не возвращаться в оборот.

Их место должны занять серебристые монеты номиналом 5 и 10 гривень образца 2018 года и обновленные банкноты номиналом 20 и 100 гривень.

НБУ объясняет свое решение тем, что старые купюры уже сильно износились, а большое количество разных дизайнов банкнот одного номинала в обращении может приводить к путанице.

Два года назад НБУ изъял монеты номиналом 25 копеек и банкноты гривни старых образцов до 2003 года. Они перестали быть платёжным средством с 1 октября 2020 года.

С 1 октября 2019 года НБУ вывел из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.

Андрій Водяний

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