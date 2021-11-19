НБУ ввел в обращение новые банкноты номиналом 20 и 200 грн – фото

Национальный банк Украины с 19 ноября ввел в обращение новые памятные банкноты номиналом 20 и 200 грн, посвященные 30-летию независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Памятная банкнота 20 гривен содержит все элементы защиты банкноты номиналом 20 гривен образца 2018 года с дополнительным нанесением на лицевой стороне, на месте водяного знака, трафаретной печатью краской OVMI айдентики – "30 лет Независимости Украины". В обращение вводится 30 000 таких банкнот.

200-гривневая банкнота содержит все элементы защиты банкноты номиналом 200 гривен образца 2019 года с дополнительной айдентикой "30 лет Независимости Украины". Таких памятных банкнот также выпущено 30 000 шт.

НБУ будет распространять памятные банкноты через свой онлайн-магазин.

20 мая НБУ выпустил сувенирную серебряную банкноту с дизайном 1000-гривневой купюры – фото.

С 17 августа НБУ ввел в обращение серию из четырех памятных и инвестиционных золотых и серебряных монет, посвященную 30-летию независимости Украины – фото.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.