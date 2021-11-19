UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НБУ ввел в обращение новые банкноты номиналом 20 и 200 грн – фото

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2021, 08:49
НБУ ввел в обращение новые банкноты номиналом 20 и 200 грн – фото - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины с 19 ноября ввел в обращение новые памятные банкноты номиналом 20 и 200 грн, посвященные 30-летию независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.   

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Памятная банкнота 20 гривен содержит все элементы защиты банкноты номиналом 20 гривен образца 2018 года с дополнительным нанесением на лицевой стороне, на месте водяного знака, трафаретной печатью краской OVMI айдентики – "30 лет Независимости Украины". В обращение вводится 30 000 таких банкнот. 

НБУ ввел в обращение новые банкноты номиналом 20 и 200 грн – фото

200-гривневая банкнота содержит все элементы защиты банкноты номиналом 200 гривен образца 2019 года с дополнительной айдентикой "30 лет Независимости Украины". Таких памятных банкнот также выпущено 30 000 шт. 

НБУ ввел в обращение новые банкноты номиналом 20 и 200 грн – фото

НБУ будет распространять памятные банкноты через свой онлайн-магазин.  

  • 20 мая НБУ выпустил сувенирную серебряную банкноту с дизайном 1000-гривневой купюры – фото.   
  • С 17 августа НБУ ввел в обращение серию из четырех памятных и инвестиционных золотых и серебряных монет, посвященную 30-летию независимости Украины – фото.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное  

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нацбанк монетный двор банкнота
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 