Нацбанк выпустит серебряную 1000-гривневую банкноту: фото

Банкнотно-монетный двор Национального банка (НБУ) 20 мая выпустит сувенирную серебряную банкноту с дизайном 1000-гривневой купюры, сообщает пресс-служба регулятора.
Сувенирная банкнота изготовлена из серебра 999,9 пробы, масса в чистоте - не менее 124,4 г, размером 133×66×1,35 мм. Тираж - 300 штук.
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Банкнота украшена голограммой. На ней, как и на бумажной 1000-гривневой купюре, изображен Владимир Вернадский и здание президиума Национальной академии наук.
Реализация этой банкноты (в том числе с первыми экземплярами сертификатов) на первом этапе состоится через электронные аукционы на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ", сообщают в НБУ. Дата аукционов пока не назначена.
Те серебряные банкноты, которые не продадут на торгах, поступят в продажу через каналы реализации нумизматической продукции Нацбанка.
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