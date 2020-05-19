Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Нацбанк выпустит серебряную 1000-гривневую банкноту: фото

Нацбанк выпустит серебряную 1000-гривневую банкноту: фото
19.05.2020, 15:11

Сувенирная банкнота изготовлена из серебра 999,9 пробы и повторяет дизайн купюры номиналом 1000 грн

Банкнотно-монетный двор Национального банка (НБУ) 20 мая выпустит сувенирную серебряную банкноту с дизайном 1000-гривневой купюры, сообщает пресс-служба регулятора.

Сувенирная банкнота изготовлена из серебра 999,9 пробы, масса в чистоте - не менее 124,4 г, размером 133×66×1,35 мм. Тираж - 300 штук.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Банкнота украшена голограммой. На ней, как и на бумажной 1000-гривневой купюре, изображен Владимир Вернадский и здание президиума Национальной академии наук.

Реализация этой банкноты (в том числе с первыми экземплярами сертификатов) на первом этапе состоится через электронные аукционы на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ", сообщают в НБУ. Дата аукционов пока не назначена.

Те серебряные банкноты, которые не продадут на торгах, поступят в продажу через каналы реализации нумизматической продукции Нацбанка.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

  • НБУ ввел в обращение 1000-гривневую банкноту в октябре 2019 года. Перед этим регулятор вводил в оборот новый номинал 13 лет назад - в 2006 году. Это была 500-гривневая банкнота.
Марина Кучук
Напишите нам
1000 грн банкнота серебряная банкнота НБУ
Комментарии
Последние новости
 