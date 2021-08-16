НБУ вводит в обращение золотые и серебряные гривни к 30-летию Независимости. Как выглядят
16.08.2021, 12:11
Фото:depositphotos.com
Национальный банк Украины с 17 августа вводит в обращение серию из четырех памятных и инвестиционных золотых и серебряных монет, посвященную 30-летию независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Ограниченным тиражом в 400 шт НБУ вводит золотую монету, номиналом 250 грн "К 30-летию независимости Украины".
Также с 10 августа введена в обращение серебряная монета, номиналом 5 грн, украшенная цветной печатью. Тираж – 3000 шт.
Все монеты можно приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции Нацбанка, или у банков-дисторибуторов.
- 8 июня 2021 года НБУ назвал лучшую монету 2020 года: фото.
- 21 июня НБУ введел в обращение три памятные монеты номиналом 2, 5 и 10 грн. Их общий тираж 72 500 штук: фото.
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