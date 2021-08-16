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НБУ вводит в обращение золотые и серебряные гривни к 30-летию Независимости. Как выглядят

16.08.2021, 12:11
НБУ вводит в обращение золотые и серебряные гривни к 30-летию Независимости. Как выглядят - Фото
Фото:depositphotos.com

Национальный банк Украины с 17 августа вводит в обращение серию из четырех памятных и инвестиционных золотых и серебряных монет, посвященную 30-летию независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.   

Ограниченным тиражом в 400 шт НБУ вводит золотую монету, номиналом 250 грн "К 30-летию независимости Украины".  

Серия также включает серебряную монету с локальной позолотой, номиналом 50 грн. Тираж – 500 шт.  

Также с 10 августа введена в обращение серебряная монета, номиналом 5 грн, украшенная цветной печатью. Тираж – 3000 шт. 

Серию закрывает инвестиционная серебряная монета, номиналом одна гривня, тиражом 15 000 шт. 

Все монеты можно приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции Нацбанка, или у банков-дисторибуторов.   

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Роман Брыль
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Национальный банк Украины памятные монеты инвестиционные монеты
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