У Зеленского выступили за всеобщее декларирование. Кого освободят

Данил Гетманцев, советник по финансам и налоговой политике новоизбранного президента Владимира Зеленского, выступил за введение в Украине всеобщего декларирования. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, всеобщее декларирование станет одним из шагов в изменении налоговой политики и будет реализовываться после амнистии капиталов.

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В первую очередь, считает Гетманцев, нужно нивелировать возможность уклонения от налогообложения крупного бизнеса и олигархов. Для этого он предлагает имплементировать в законодательство Украины план BEPS, ввести трансфертное ценообразование и ответственность за незаконное обогащение, реформировать таможню.

"Всеобщее декларирование - это возможность, в частности, внедрения посемейного налогообложения доходов (как альтернативы), а также максимального использования налоговых вычетов (налоговых скидок), когда налогоплательщик, учитывая собственные доходы и расходы на протяжении года сможет существенно уменьшить сумму налога к платежу", - написал Гетманцев.

Освободить от всеобщего декларирования эксперт предлагает бюджетников и пенсионеров.

"Всеобщее декларирование по нашему предложению не касается тех, кто получает доходы только от государства. В нем просто нет смысла. И тем самым, что налогоплательщик не подает декларацию, он подтверждает, что никаких других доходов у него нет", - отметил Гетманцев.

Ранее советник Зеленского сообщил, что их команда подготовила законопроект, которым предлагается освободить от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) неработающих физлиц-предпринимателей.