У Зеленского согласовали проект по ФОПам. Что хотят изменить

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского подготовила законопроект об освобождении неработающих физлиц-предпринимателей от уплаты единого социального взноса (ЕСВ). Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Данил Гетманцев, советник Зеленского по налоговой политике.

"Мы согласовали законопроект по ФОПам. В 2016 был принят закон, когда даже неработающие ФОПы должны платить ЕСВ по минимальной ставке. Сейчас им приходят недоимки, штрафы, пени в огромных суммах. Мы решили, что мы подадим законопроект, который освободит их от налога, начисленного на деятельность, которую фактически не осуществляли", - сообщил Гетманцев.

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Также он подтвердил намерения Зеленского ввести налог на выведенный капитал. А ЕСВ, по его словам, отменен не будет.

"Мы можем говорить о снижении ставок, но только в долгосрочной перспективе. К слову, ставки ЕСВ у нас сейчас одни из самых низких в Европе", - отметил Гетманцев.

Ранее эксперт сообщал, что команда Зеленского схемы с ФОПами трогать не будет. Также он назвал приоритеты налоговой политики.

Сейчас компании, подписывая договор с ФОПами, освобождаются от уплаты 22% ЕСВ из фонда заработной платы. Физлица-предприниматели третьей группы на упрощенной системе налогообложения платят в госбюджет 5% от полученных денег и минимальный месячный социальный взнос.