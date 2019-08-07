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Названа ставка налоговой амнистии, которая обсуждается с МВФ

Названа ставка налоговой амнистии, которая обсуждается с МВФ
07.08.2019, 13:05

Обсуждаемая базовая ставка налоговой амнистии - 9%, льготная - 5%

Проект налоговой амнистии капиталов предусматривает базовую ставку в 9% и льготную в 5% при добровольном раскрытии информации налогоплательщиком. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов в интервью Интерфакс-Украина.

"Относительно налоговой амнистии капитала ведутся переговоры с МВФ, прежде всего, по ставке. Ситуация Украины не уникальна - и ЮАР, и Латвия, и другие страны ее проходили. Сейчас дискутируем о сниженных ставках: 9% как базовая и 5% - сниженная", - приводит агентство слова Верланова.

Сколько поступлений для бюджета даст налоговая амнистия, можно будет говорить только после того, как будет понятна конструкция такой налоговой амнистии, отметил глава налоговой.

"Без сомнения, это зависит от того, какая будет ставка налогообложения, кто может быть декларантом, с чего будет выплачиваться налог и тому подобное", - сказал Верланов.

Глава налоговой службы считает, что важно запустить налоговую амнистию вместе с всеобщим декларированием.

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