Новый глава налоговой поддерживает всеобщее декларирование

Назначенный председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов поддерживает идею команды новоизбранного президента Владимира Зеленского о всеобщем декларировании доходов граждан, пишет УНИАН.



"Это - точка ноль, она украинскому обществу необходима, чтобы шагать дальше. Относительно административной составляющей мы сделаем все возможное с большим акцентом на диджитализацию, на электронный сервис, чтобы это прошло как можно более безболезненно для всех граждан", - сказал он журналистам 8 мая после заседания правительства.

Верланов отметил, что в случае реализации предложения юридически нужно соблюсти вопрос равенства налогоплательщиков и тех, кто хотел бы задекларировать свое имущество.

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Ранее советник Зеленского по налоговой политике Данил Гетманцев выступил за всеобщее декларирование доходов граждан, за исключением пенсионеров и бюджетников.

Сергей Верланов выиграл конкурс на главу Налоговой службы. Он был утвержден на должности Кабмином 8 мая.