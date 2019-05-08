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Кабмин одобрил Сергея Верланова на пост главы налоговой службы
08.05.2019, 12:29

Кабмин одобрил Сергея Верланова на пост главы налоговой службы

Кабмин одобрил Сергея Верланова на пост главы налоговой службы

Официальное представление нового главы налоговой состоится 10 мая

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Кабинет министров утвердил замминистра финансов Сергея Верланова главой Налоговой службы. Решение было принято на заседании правительства 8 мая.

"Задача стоит - организовать хорошую европейскую службу, открытую, прозрачную и доброжелательную к бизнесу", - сказал премьер Владимир Гройсман, обращаясь к Верланову.

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Премьер добавил, что официальное представление нового главы налоговой состоится в пятницу, 10 мая.

"После назначения главы ГНС должна состояться регистрация юридического лица, перевод работников ГФС в Государственную налоговую службу, не менее 30%, и принятие распоряжения Кабмина о начале работы ГНС", - прокомментировали назначение в пресс-службе Минфина.

Верланов выиграл конкурс на эту должность по итогам собеседования и по суммарному количеству баллов 23 апреля.

В Окружном админсуде Киева находится заявление экс-главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова об обеспечении иска с просьбой запретить Кабмину принимать решения о назначении главы налоговой. Суд сообщал, что оценивает правовые основания для этого.

Кто такой Сергей Верланов - читайте в материле LIGA.net.

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Теги: налоговая, Сергей Верланов, налоговая служба
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