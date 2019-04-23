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23.04.2019, 19:21

Почти глава налоговой. Кто такой Сергей Верланов

Почти глава налоговой. Кто такой Сергей Верланов

Замминистра финансов выиграл конкурс на пост главы налоговой. Досье на Сергея Верланова

Сегодня состоялся завершающий этап конкурса на должность главы Государственной налоговой службы. По итогам собеседования и по суммарному количеству баллов победу одержал фаворит конкурса - заместитель министра финансов Сергей Верланов. Кто он и чем занимался в Минфине?

Карьера

Верланов пришел в правительство из юриспруденции. В 2003 году он окончил юридический факультет Львовского университета имени Ивана Франко и получил квалификацию магистра права. Через пять лет стал кандидатом юридических наук.

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После окончания учебы работал юрисконсультом ряда предприятий Львовской области. С 2008 года занимал должность юриста в PwC, одной из компаний Большой четверки. А в 2015-м стал партнером в известной юридической фирме Украины - Sayenko Kharenko.

Также в резюме Верланова - работа в Американской торговой палате в Украине (соруководитель правового комитета). С 2016-го входил в Общественный совет добропорядочности и Высшую квалификационную комиссию судей Украины.

Заместителем министра финансов Верланов стал в 2018 году. В ведомстве он возглавил то направление, за которое никто не отвечал полтора года, - это вопросы таможни и налоговой.

Чем занимался в Кабмине

Реформа Государственной фискальной службы, таможни и налоговой полиции, а также борьба с контрабандой - приоритеты Верланова на должности в Минфине.

Также он работал над законом о "евробляхах" и налогом на выведенный капитал. Высказывался за определение правового статуса криптовалют и их налогооблажение.

Президент Петр Порошенко характеризовал Верланова как "человека, который очень активно работал над введением автоматического возмещения НДС".

Непростой конкурс

За несколько дней до второго тура выборов президента Порошенко в эфире одного из каналов преждевременно назвал Верланова и Нефьодова победителями конкурса на глав Налоговой и Таможенной служб. Позже в пресс-службе главы государства уточнили, что кандидаты прошли только первый этап отбора, а конкурс продолжается. Но некоторые увидели в этом, что Порошенко показал кандидатов как своих политических соратников.

Именно Верланов и был тем, кто разрабатывал условия конкурса и отбирал участников рабочей группы, которые в последствие собеседовали кандидатов. Об этом писала ЭП со ссылкой на письмо Ассоциации налогоплательщиков премьер-министру Владимиру Гройсману.

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22 апреля, накануне финального собеседования, министр финансов Оксана Маркарова сообщала, что в Окружной административный суд Киева повторно с иском обратился экс-глава ГФС Роман Насиров. Еще один иск в суд подал бывший глава управления Государственной налоговой администрации в Харьковской области Станислав Денисюк. Оба они пытались заблокировать конкурс.

Согласно декларации Верланова, за прошлый год он в Минфине заработал около 1 млн грн. Вместе с женой он владеет четырьмя квартирами и четырьмя автомобилями.

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Теги: Государственная налоговая служба, налоговая, реформа гфс, Сергей Верланов
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