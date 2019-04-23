Почти глава налоговой. Кто такой Сергей Верланов

Сегодня состоялся завершающий этап конкурса на должность главы Государственной налоговой службы. По итогам собеседования и по суммарному количеству баллов победу одержал фаворит конкурса - заместитель министра финансов Сергей Верланов. Кто он и чем занимался в Минфине?

Карьера

Верланов пришел в правительство из юриспруденции. В 2003 году он окончил юридический факультет Львовского университета имени Ивана Франко и получил квалификацию магистра права. Через пять лет стал кандидатом юридических наук.

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После окончания учебы работал юрисконсультом ряда предприятий Львовской области. С 2008 года занимал должность юриста в PwC, одной из компаний Большой четверки. А в 2015-м стал партнером в известной юридической фирме Украины - Sayenko Kharenko.

Также в резюме Верланова - работа в Американской торговой палате в Украине (соруководитель правового комитета). С 2016-го входил в Общественный совет добропорядочности и Высшую квалификационную комиссию судей Украины.

Заместителем министра финансов Верланов стал в 2018 году. В ведомстве он возглавил то направление, за которое никто не отвечал полтора года, - это вопросы таможни и налоговой.

Чем занимался в Кабмине

Реформа Государственной фискальной службы, таможни и налоговой полиции, а также борьба с контрабандой - приоритеты Верланова на должности в Минфине.

Также он работал над законом о "евробляхах" и налогом на выведенный капитал. Высказывался за определение правового статуса криптовалют и их налогооблажение.

Президент Петр Порошенко характеризовал Верланова как "человека, который очень активно работал над введением автоматического возмещения НДС".

Непростой конкурс

За несколько дней до второго тура выборов президента Порошенко в эфире одного из каналов преждевременно назвал Верланова и Нефьодова победителями конкурса на глав Налоговой и Таможенной служб. Позже в пресс-службе главы государства уточнили, что кандидаты прошли только первый этап отбора, а конкурс продолжается. Но некоторые увидели в этом, что Порошенко показал кандидатов как своих политических соратников.

Именно Верланов и был тем, кто разрабатывал условия конкурса и отбирал участников рабочей группы, которые в последствие собеседовали кандидатов. Об этом писала ЭП со ссылкой на письмо Ассоциации налогоплательщиков премьер-министру Владимиру Гройсману.

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22 апреля, накануне финального собеседования, министр финансов Оксана Маркарова сообщала, что в Окружной административный суд Киева повторно с иском обратился экс-глава ГФС Роман Насиров. Еще один иск в суд подал бывший глава управления Государственной налоговой администрации в Харьковской области Станислав Денисюк. Оба они пытались заблокировать конкурс.

Согласно декларации Верланова, за прошлый год он в Минфине заработал около 1 млн грн. Вместе с женой он владеет четырьмя квартирами и четырьмя автомобилями.