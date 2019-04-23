Замминистра финансов выиграл конкурс на главу налоговой

Заместитель министра финансов Сергей Верланов победил в конкурсе на должность главы Государственной налоговой службы (ГНС). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Собеседование финалистов состоялось сегодня, 23 апреля.

Реклама

Они представили в прямом эфире свою программу членам комиссии, а затем в течение часа отвечали на вопросы представителей бизнеса, народных депутатов, экспертов.

Верланов набрал суммарно 16,45 баллов, Сергей Петухов - 13,54 балла, а Дмитрий Алексеенко не набрал баллов, достаточных для рейтинговой оценки.

Комиссия рекомендовала правительству назначить главой налоговой Верланова.

Напомним, что Сергея Верланова и Максима Нефьодова называли главными фаворитами конкурса на должности глав Налоговой и Таможенной служб соответственно.

Накануне сообщалось, что в Окружной админсуд Киева поступило два иска с требованием заблокировать конкурс на должность главы налоговой.

Ранее этот суд приостановил конкурс на должность главы таможни.

Подробнее о конкурсах: Выборы на триллион гривен. Кто возглавит налоговую и таможню