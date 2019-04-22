Конкурс на должность главы налоговой могут заблокировать

Количество желающих заблокировать конкурс на должность председателя Государственной налоговой службы увеличилось. Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в Facebook.

"Количество истцов, которые на конкурс глав таможенной и налоговой службы не подавались, но хотят заблокировать его, - увеличилось", - написала она.

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В частности в Окружной административный суд повторно с иском обратился экс-глава ГФС Роман Насиров. Второй иск в суд подал экс-глава управления Государственной налоговой администрации в Харьковской области Станислав Денисюк.

Ранее Окружной административный суд Киева приостановил конкурс на должность главы таможни по заявлению народного депутата от Блока Петра Порошенко (БПП) Андрея Антонищака.

Экс-глава ГФС Насиров также просил Окружной административный суд Киева отменить конкурс правительства на должности председателей Государственной налоговой и таможенной служб, но суд отказал ему.

Ко второму этапу конкурса на глав Налоговой и Таможенной служб допущено 5 и 6 кандидатов соответственно. Но в финал вышло всего по три кандидата.

Собеседование, которое должно стать финальным этапом конкурса, запланировано на 23 апреля.

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