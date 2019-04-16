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16.04.2019, 14:43

Конкурс на глав налоговой и таможни: выбыли четверо

Конкурс на глав налоговой и таможни: выбыли четверо

Нефьодов, Верланов и Петухов продолжают участвовать в конкурсе

Число претендентов на должности глав налоговой и таможенной служб сократилось до трех и четырех человек соответственно. По итогам решения первых ситуационных заданий Национальное агенство по вопросам госслужбы (НАГС) отсеяло из каждого конкурса по два кандидата, передает корреспондент LIGA.net.

В следующий этап отбора главы налоговой вышли замминистра юстиции Сергей Петухов, замминистра финансов Сергей Верланов и глава Общественного совета при Госфискальной службе Дмитрий Алексеенко. Выбыли - Алексей Кавылин (начальник главного управления ГФС в Киевской области) и Петр Кулик (экс-сотрудник ГФС в Ивано-Франковской области).

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За кресло главы таможни продолжают бороться замминистра экономразвития Максим Нефьодов, Евгений Гармаш (представляет Университет таможенного дела и финансов), Александр Федоришин (Академия адвокатуры Украины) и Андрей Саварец (CASE Украина). Не прошли дальше Игорь Орленко (замначальника ГФС в Киевской области) и гендиректор компании Лига Импэкс (Киевская область) Артем Груша.

Первые ситуационные задания касались общих особенностей работы Налоговой и Таможенной служб. Претендентам на главу налоговой нужно было за 45 минут в письменном виде описать стратегические цели этого ведомства на этот год и варианты их достижения. Участники таможенного конкурса описывали проблемы и риски таможенного дела в Украине.

Осташвиеся участники конкурсов получили вторую часть ситуативных заданий, которые проверяют их готовность к менеджерской работе. Кандидатам на главу налоговой нужно описать план подготовки к публичному отчету, "таможенникам" - план антикоррупционных мер в ведомстве.

Комиссия НАГС оценивала работы претендентов по трехбальной шкале: 0 (кандидант некомпетентен), 1 (средний уровень) и 2 (компетенции соответствуют требованиям). Оценки ставит каждый из 11 членов Комиссии, из них вычисляется среднее арифметическое. Дальше не проходят кандидаты с баллом в 0,5 и ниже. Ранее в этот же день участники проходили компьютерное тестирование на общие знания законодательства. Все, кроме Орленко (1 балл) получили за них по 2 балла. 

В конкурсе на главу налоговой наивысшие баллы набрал Верланов, на главу таможни - Нефьодов и Саварец. 

Победителей конкурса определят по итогам собеседований 23 апреля. 

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Теги: таможня, налоговая, максим нефьодов, Сергей Верланов
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