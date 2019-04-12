Выборы на триллион гривень. Кто возглавит налоговую и таможню

Выборы президента затмили другой избирательный процесс: сразу после второго тура станут известны имена руководителей Налоговой и Таможенной служб. Оба ведомства появятся вследствие решения Кабмина разделить Государственную фискальную службу, принятое в конце 2018 года.

Налоговая и таможня обеспечивают почти 100% доходов госбюджета. В 2019-м это 1,! трлн грн.

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В конкурсе уже участвуют известные чиновники: замминистр финансов Сергей Верланов и замминистра юстиции Сергей Петухов считаются главными претендентами на кресло главы налоговой. Первый замглавы Минэкономразвития Максим Нефьодов – фаворит в «гонке» за право возглавить таможню.

Победителей определят по итогам собеседования, которое состоится 23 апреля, – через два дня после второго тура президентских выборов. По итогам аналогичного конкурса в начале 2015 года, ГФС возглавил Роман Насиров позже уволенный из-за обвинений в коррупции.

Будет ли политика влиять на отбор и в этот раз?

Кто участвует

Первый этап конкурса прошел 10 апреля, все претенденты сдавали тесты на знание украинского и английского языков. Трое из них не прошли в следующий этап.

Один из важнейших итогов первого тура – сошел с дистанции один из фаворитов на должность главы таможни – и.о. замглавы ГФС Виктор Кривицкий. Его трудовой путь начинался в Виннице, родном регионе премьер-министра Владимира Гройсмана.

Из списка претендентов на кресло руководителя налоговой отсеялись главред журнала Рейтинг (выходит под эгидой ГФС) Мария Данюк и экс-судья Высшего админсуда Сергей Острович. Теперь на должность главных фискала и таможенника претендует пять и шесть человек соответственно.

Кроме Верланова и Петухова за кресло главы Налоговой продолжают бороться налоговики регионального уровня Алексей Кавылин (Киевская область) и Петр Кулик (до 2016 года работал в структуре ГФС Ивано-Франковской области, сейчас безработный), а также глава Общественного совета при Госфискальной службе Дмитрий Алексеенко.

Среди конкурентов Нефьодова в «таможенном конкурсе» только один действующий «крупный» фискал – замначальника Главного управления ГФС в Киевской области Игорь Орленко. Еще два человека представляют учебные заведения – Александр Федоришин (Академия адвокатуры Украины) и Евгений Гармаш (Университет таможенного дела и финансов).

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Два оставшихся участника сейчас не связаны с госслужбой: Андрей Саварец – эксперт исследовательского центра CASE Украина (работал на Таможне в начале 2010-х при Игоре Калетнике, был его личным советником), Артем Груша – гендиректор компании-грузоперевозчика из Киевской области.

16 апреля все оставшиеся участники должны пройти тестирование на знание законодательства, частью проверки будет решение практических задач. По три кандидата с каждого направления выйдут в финал. Победителей определит собеседование 23 апреля.

Кто выбирает

Собеседованием и проверкой результатов занимается Комиссия по вопросам высшего корпуса госчиновников, сформированная Нацагентством госслужбы (НАГС).

В составе комиссии 10 человек: четыре действующих чиновника, столько же "общественников" и по одному представителю от профсоюзов и объединений работодателей.

Ключевую роль при отборе кандидатов на топ-должности играют именно чиновники: они занимают три из пяти мест в комитете комиссии, который дает предварительное заключение о победителях конкретного конкурса. Представителям общественности отдан второй комитет, который занимается дисциплинарными вопросами.

Ключевые лица "отборочного" комитета – главный кадровик Администрации президента Наталия Анненкова, глава Госагентства по вопросам электронного правительства Александр Рыженко (представитель Кабмина, его карьера также переместилась из Винницы в Киев синхронно с Гройсманом), глава НАГС Константин Ващенко.

Остальне два места занимают предправления Центра экономико-правовых реформ Игорь Колиушко и экс-представитель офиса реформ при Минрегионстроительства Сергей Сорока.

Предложение комитета с именами новых руководителей Налоговой и Таможни должна утвердить вся комиссия простым большинством голосов.

Согласно протоколам ее заседаний в 2019 году, комиссия провела за это время пять встреч, приняв 51 решение. Все – единогласно.

Успеть до выборов

Пока конкрурс проходит вполне прозрачно: задания "языкового" этапа выдавались в запечатанных конвертах, весь процесс был записан на видео, рассказал LIGA.net Дмитрий Алексеенко из Общественного совета при ГФС, который участвует в конкурсе на главу Налоговой.

Как будет проходить и, что главное, оцениваться собеседование – опрошенные участники конкурса не знают. По словам Алексеенко, в собеседовании будут участвовать эксперты от межведомственной рабочей группы по реформе ГФС, которую возглавлял другой кандидат – замминистра финансов Сергей Верланов.

Выдвижение Верланова может иметь под собой конфликт интересов, допускает партнер KM Partners Александр Шемяткин. Рабочая группа под руководством Верланова имела прямое влияние на составление условий конкурса. Сам замминистра напротив называет главной причиной участия в конкурсе как раз свою вовлеченность в реформу.

"В последние несколько месяцев был сфокусирован на реформировании ГФС, – написал он в facebook. – Считаю, что несу ответственность за принятые решения и должен попытаться лично воплотить их в жизнь".

Именно Верланов, как представитель действующего руководства страны, – основной претендент на должность главы Налоговой, считает вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Юлия Дроговоз. Причина – выборы президента и потенциальная смена власти.

"Этот конкурс изначально не мог быть незаангажированным по причине выборов, – считает Дроговоз. – Из-за этого с конкурсом очень спешили и все вышло немного недоделанным".

Как ожидалось, конкурс должен был завершиться еще до выборов, отмечает Алексеенко. "То, что руководителей определят уже при новом президенте, стало сюрпризом, – говорит он. – Причем не только для нас, но и для МВФ".

Сергей Шевчук