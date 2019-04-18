Суд остановил конкурс на главу таможни. Кабмин готовит апелляцию

Окружной административный суд Киева приостановил конкурс на должность главы Государственной таможенной службы по заявлению народного депутата от Блока Петра Порошенко (БПП) Андрея Антонищака, сообщает пресс-служба суда.

"17 апреля судом принято - удовлетворить соответствующее заявление об обеспечении иска и приостановить действие распоряжения Кабинета министров "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной таможенной службы", - говорится в сообщении суда.

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Суд также запретил Комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы проводить этот конкурс.

Министр финансов Оксана Маркарова сказала журналистам сегодня, что Кабмин подаст апелляцию на это решение.

По мнению Антонищака, участвующие в конкурсе на глав налоговой и таможни - Сергей Верланов и Максим Нефьодов соответственно - не имеют релевантного опыта для этих должностей.

Верланова и Нефьодова называют главными фаворитами конкурса.

Собеседование, которое должно стать финальным этапом конкурса, было запланировано на 23 апреля.