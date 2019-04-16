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Штабы Порошенко и Зеленского подписали договор с НСК Олимпийский
16.04.2019, 18:39

Названы главные претенденты на глав таможни и налоговой

Названы главные претенденты на глав таможни и налоговой

СМИ сообщили, кто может выиграть конкурс на глав новых ведомств

Должность главы Государственной таможенной службы по результатам конкурса займет первый замминистра экономразвития и торговли Максим Нефьодов. Об этом сообщает ЭП со ссылкой на источники в правительстве и налоговой.

По их данным, налоговую возглавит замминистра финансов Сергей Верланов, а его заместителем станет Евгений Бамбизов, нынешний и.о. замглавы Государственной фискальной службы (ГФС).

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Нефьодов назвал опубликованную информацию "недоразумением".

"Информация Экономической правды о том, кто победил - это какое-то недоразумение. Результаты будут через неделю, потом еще время на обжалование результатов", - написал он в Facebook.

Напомним, что конкурс должен закончиться 23 апреля.

Как писала сегодня LIGA.net, Верланов и Нефьодов набрали наивысшие баллы в конкурсе. Изначально они считались главными фаворитами на обе должности.

В финал конкурса на главу налоговой также вышли замминистра юстиции Сергей Петухов и глава Общественного совета при ГФС Дмитрий Алексеенко.

За кресло главы таможни, кроме Нефьодова, продолжают бороться Евгений Гармаш (представляет Университет таможенного дела и финансов) и Андрей Саварец (CASE Украина).

В конце прошлого года правительство решило разделить ГФС на Налоговую и Таможенную службы. Конкурс на должности глав новых ведомств был объявлен 20 марта.

Реформа ГФС - одно из требований Международного валютного фонда в рамках текущей программы финансирования Украины.

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Теги: таможня, налоговая, максим нефьодов, реформа гфс, Сергей Верланов
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