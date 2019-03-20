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Луценко дал интервью The Hill: обвинил Йованович. Госдеп ответил
20.03.2019, 15:39

Кабмин объявил конкурсы на глав налоговой и таможенной служб

Кабмин объявил конкурсы на глав налоговой и таможенной служб

Конкурсы проведут 16 апреля

Кабинет министров объявил конкурсы на должности руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб во время заседания 20 марта, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Конкурс будет состоять из трех этапов: проверки кандидатов на знание законодательства и владение английским/французским языком, решение ситуационных задач и собеседование.

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Как сообщает министр Кабмина Александр Саенко, конкурс проведет Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы 16 апреля.

Ранее сегодня премьер-министр Владимир Гройсман подписал постановление об утверждении положений о Государственной налоговой и Государственной таможенной службах. Ожидалось, что конкурс будет объявлен в течение семи дней после этого.

В декабре 2018 года правительство решило разделить Государственную фискальную службу (ГФС) на два ведомства. Это одно из требований Международного валютного фонда в рамках действующей программы stand-by. В скором времени техническая миссия МВФ по этому вопросу приедет в Украину, сообщила накануне министр финансов Оксана Маркарова.

В Минфине считают, что разделение ГФС на две службы - важный шаг на пути к построению качественной системы администрирования налогов и сборов. "Реформа ГФС создаст основу для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов", - заявлял замминистра финансов Сергей Верланов.

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Теги: таможня, налоговая, реформа гфс
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