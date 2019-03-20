Кабмин уже может объявлять конкурсы на глав налоговой и таможни

Премьер-министр Владимир Гройсман подписал постановление об утверждении положений о Государственной налоговой и Государственной таможенной службах. Документ обнародован на сайте Кабмина.

Как сообщает пресс-служба Минфина, следующий этап реформы - правительство в 7-дневный срок после обнародования документа должно одобрить распоряжение об объявлении двух конкурсов на председателей ГНС и ГТС.

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Конкурс будет проводить Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы.

6 марта Кабмин утвердил положение о налоговой и таможенной службах с условием доработки.

В декабре 2018 года правительство решило разделить Государственную фискальную службу на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

Планируется, что службы будут действовать как отдельные центральные органы исполнительной власти. Кабмин будет направлять и координировать деятельность этих служб через министра финансов.

В Минфине считают, что разделение ГФС на две службы - важный шаг на пути к построению качественной системы администрирования налогов и сборов. "Реформа ГФС создаст основу для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов", - заявлял замминистра финансов Сергей Верланов.

Конкурс на руководителей новых служб планируется провести в течение трех месяцев после утверждения постановления Кабмина.

ГФС стала правопреемницей Министерства доходов и сборов, созданного в 2012 году. Обратное разделение было одним из условий новой программы МВФ: по данным источников LIGA.net в Минфине, реформа – один из пунктов меморандума с Фондом.