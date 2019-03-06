Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Евросоюз ввел новый пакет "азовских" санкций против России
06.03.2019, 12:30

Кабмин разделил ГФС на две структуры

Кабмин разделил ГФС на две структуры

Правительство запускает процесс создания налоговой и таможенной служб

Кабинет министров Украины утвердил положение о налоговой и таможенной службах с условием доработки. Решение было принято сегодня на заседании правительства.

В декабре 2018 года правительство решило разделить Государственную фискальную службу на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

Реклама

Планируется, что службы будут действовать как отдельные центральные органы исполнительной власти. Кабмин будет направлять и координировать деятельность этих служб через министра финансов.

Реклама

В Минфине считают, что разделение ГФС на две службы - важный шаг на пути к построению качественной системы администрирования налогов и сборов. "Реформа ГФС создаст основу для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов", - заявлял замминистра финансов Сергей Верланов.

Конкурс на руководителей новых служб планируется провести в течение трех месяцев после утверждения постановления Кабмина.

ГФС стала правопреемницей Министерства доходов и сборов, созданного в 2012 году. Обратное разделение было одним из условий новой программы МВФ: по данным источников LIGA.net в Минфине, реформа – один из пунктов меморандума с Фондом.

Отправить:
Распечатать:
Теги: таможня, налоги, ГФС, налоговая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 