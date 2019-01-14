Официально: Кабмин дал старт реформе ГФС

Министр финансов Оксана Мaркарова подписала постановление о реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС). Документ опубликован на сайте Кабмина.

Постановление предусматривает разделение ГФС на два ведомства - Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.

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Отмечается, что обе службы являются правопреемниками прав и обязанностей реорганизованной ГФС в соответствующих сферах деятельности.

"Реформа ГФС создаст основу для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов", - отмечают в правительстве.

Согласно постановлению Минфина, в двухмесячный срок будут разработаны проекты положений об этих органах и в трехмесячный срок - внесены проекты необходимых изменений в законодательство.

В январе Кабмин планирует объявить конкурсы на глав новых Налоговой и Таможенной служб.

Правительство приняло постановление о реорганизации ГФС 18 декабря 2018-го.

Зачем Кабмин снова реформирует ГФС - читайте в материале LIGA.net.