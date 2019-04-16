Депутат от БПП хочет оспорить конкурс на глав налоговой и таможни

Народный депутат Андрей Антонищак (Блок Петра Порошенко) обратился в Окружной суд Киева с просьбой остановить конкурс по избранию глав Налоговой и Таможенной служб. Об этом он заявил во время заседания Комиссии Национального агентства по вопросам госслужбы (НАГС), которая рассматривает результаты второго этапа этого конкурса, передает корреспондент LIGA.net.

"Среди кандидатов на пост главы налоговой есть замминистра финансов Сергей Верланов, который не имеет достаточного опыта на госслужбе: он работает только 10 месяцев, хотя нужно три года", - заявил он.

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Также, как отметил депутат, у него есть претензия к замминистра экономики Максиму Нефьодову, который претендует на работу на таможне, вообще не имея опыта в этой сфере.

"Я обратился в суд с требованием заблокировать конкурс до рассмотрения дела по сути", - уточнил Антонищак LIGA.net.

Комиссия НАГС не стала останавливать конкурс по требованию депутата. Как пояснил глава ведомства Константин Ващенко, закон "О госслужбе" требует от кандидатов на должности такого уровня 7 лет трудового опыта в бизнесе или госструктурах (не менее 5 из них - на руководящих должностях) либо три года на госслужбе.

Ко второму этапу конкурса на глав Налоговой и Таможенной служб допущено 5 и 6 кандидатов соответственно. Все успешно сдали тест на знание законодательства, сейчас они решают ситуационные задачи, по результатам чего определится перечень допущенных к финальному этапу - собеседованию 23 апреля. Победителей выберут по итогам собеседования.

В конкурсе на должность главы Налоговой службы участвуют замминистра финансов Сергей Верланов и замминистра юстиции Сергей Петухов. На кресло главы таможни претендует замглавы МЭРТ Максим Нефьодов.

Ранее экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров тоже пытался приостановить конкурсы, но, как сообщил вчера, 15 апреля, Минфин, Окружной административный суд Киева отказал Насирову в ходатайстве об этом.