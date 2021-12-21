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Налоговая амнистия набирает обороты: задекларирован первый 1 млрд грн – Гетманцев

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 11:44
Налоговая амнистия набирает обороты: задекларирован первый 1 млрд грн – Гетманцев - Фото
Даниил Гетманцев (Фото: пресс-служба Слуги народа)

С начала налоговой амнистии, по состоянию на 21 декабря, украинцы задекларировали 1,07 млрд грн, заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в Telegram.

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По его словам, динамика растет: за последние две недели объем амнистированных активов увеличился на 327%.

В бюджет благодаря амнистии передали  51,7 млн грн.

Налоговая амнистия — возможность "узаконить" капитал, происхождение которого украинцы не могут объяснить.

Налоговая амнистия набирает обороты: задекларирован первый 1 млрд грн – Гетманцев

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Наталия Софиенко
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активы украинцы налоговая амнистия Даниил Гетманцев
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