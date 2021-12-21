Налоговая амнистия набирает обороты: задекларирован первый 1 млрд грн – Гетманцев
21.12.2021, 11:44
Даниил Гетманцев (Фото: пресс-служба Слуги народа)
С начала налоговой амнистии, по состоянию на 21 декабря, украинцы задекларировали 1,07 млрд грн, заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в Telegram.
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По его словам, динамика растет: за последние две недели объем амнистированных активов увеличился на 327%.
В бюджет благодаря амнистии передали 51,7 млн грн.
Налоговая амнистия — возможность "узаконить" капитал, происхождение которого украинцы не могут объяснить.
- 15 июня 2021 года ВР приняла закон о добровольном одноразовом декларировании. С начала сентября 2021 года в Украине заработала налоговая амнистия.
- В бюджет поступило 1,5 млн грн за первые три недели действия налоговой амнистии.
- Налоговая арестовала 26 млн грн украинца, который не подтвердил источник дохода.
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