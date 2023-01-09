Украинцы легализовали 6 млрд грн активов с начала "налоговой амнистии"
09.01.2023, 16:07
Фото: depositphotos.com
С начала кампании одноразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц задекларировано 6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
Сумма задекларированного к уплате сбора составила 372 млн грн.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
За период действия военного положения в Украине в рамках "налоговой амнистии" было задекларировано 3,74 млрд грн, сумма единовременного сбора составила 239,1 млн грн.
Налоговая амнистия — возможность "узаконить" капитал, происхождение которого украинцы не могут объяснить.
- 15 июня 2021 года ВР приняла закон о добровольном одноразовом декларировании. С начала сентября 2021 года в Украине заработала налоговая амнистия. В бюджет поступило 1,5 млн грн за первые три недели действия налоговой амнистии.
- 21 декабря 2021 года в рамках налоговой амнистии задекларирован первый 1 млрд грн.
Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев • Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільнотиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии