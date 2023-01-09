Украинцы легализовали 6 млрд грн активов с начала "налоговой амнистии"

С начала кампании одноразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц задекларировано 6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Сумма задекларированного к уплате сбора составила 372 млн грн.

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За период действия военного положения в Украине в рамках "налоговой амнистии" было задекларировано 3,74 млрд грн, сумма единовременного сбора составила 239,1 млн грн.

Налоговая амнистия — возможность "узаконить" капитал, происхождение которого украинцы не могут объяснить.

15 июня 2021 года ВР приняла закон о добровольном одноразовом декларировании. С начала сентября 2021 года в Украине заработала налоговая амнистия. В бюджет поступило 1,5 млн грн за первые три недели действия налоговой амнистии.

21 декабря 2021 года в рамках налоговой амнистии задекларирован первый 1 млрд грн.

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Роман Бриль

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