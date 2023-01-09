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Украинцы легализовали 6 млрд грн активов с начала "налоговой амнистии"

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2023, 16:07
Украинцы легализовали 6 млрд грн активов с начала
Фото: depositphotos.com

С начала кампании одноразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц задекларировано 6 млрд грн.  Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.   

Сумма задекларированного к уплате сбора составила 372 млн грн. 

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За период действия военного положения в Украине в рамках "налоговой амнистии" было задекларировано 3,74 млрд грн, сумма единовременного сбора составила 239,1 млн грн. 

Налоговая амнистия — возможность "узаконить" капитал, происхождение которого украинцы не могут объяснить. 

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Роман Бриль
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Государственная налоговая служба амнистия налоговая амнистия
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