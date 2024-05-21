"Ми в програмі". Україна виконала всі структурні маяки для п'ятого траншу МВФ

Заступниця міністра фінансів Ольга Зикова. Фото - Мінфін

Україна повністю виконала всі структурні маяки та інші зобов'язання за програмою розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це повідомила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова, передає Інтерфакс-Україна.

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"Усі структурні маяки виконано. Після того, як ми отримали позитивні новини від Сполучених Штатів, маємо чітке розуміння плану роботи з Європейським Союзом щодо Ukraine Facility і відповідних траншів, ми можемо говорити про те, що ми в програмі й виконуємо свої зобов'язання", – сказала Зикова.

Місія МВФ щодо чергового перегляду програми EFF, як очікується, розпочне роботу наприкінці травня у Варшаві. За його результатами МВФ може виділити Україні черговий транш $2,2 млрд.

"Нам потрібно розуміти, що в нас є гарантії того, що програму буде повністю продовжено партнерами до кінця чотирирічного періоду... (Існує) дуже простий, але водночас важливий зв'язок між передбачуваністю та своєчасністю надходження зовнішнього фінансування і відповідно тим, яких фіскальних заходів, монетарних заходів ми вживаємо", – додала заступниця міністра фінансів.