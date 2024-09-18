У Раді розробили законопроєкт про обмежену банківську ліцензію

Данило Гетманцев (фото - Валентина Поліщук/LIGA.net)

У Верховній Раді розробили проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні. Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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"Прийняття законопроєкту дасть змогу людям у найвіддаленіших або непривабливих для банків місцевостях мати доступ до хоча б простих банківських послуг", – пояснив народний депутат.

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Метою законопроєкту є створення правових засад для появи на ринку України нового різновиду надавачів фінансових послуг – банків фінансової інклюзії, які будуть працювати на підставі обмеженої банківської ліцензії.

Як пояснив Гетманцев, метою діяльності таких банків буде забезпечення належного доступу до фінансових послуг як громадян України (зокрема соціально вразливих груп населення), так і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях (на кшталт високогірних регіонів).

Відповідно до законопроєкту, компанія, яка вже має широку мережу відділень по всій території України (як, наприклад, Укрпошта, Нова Пошта, інші поштові оператори, розгалужені небанківські фінансові установи тощо), зможе отримати обмежену банківську ліцензію і надавати банківські послуги з деякими обмеженнями у тих місцях, де немає чи недостатньо банківських відділень.

Водночас банк зможе за бажання поміняти свою банківську ліцензію на обмежену та зосередитися на наданні таких обмежених банківських послуг.